Eric Dane: ex-esposa desistiu do divórcio após diagnóstico de ELA

O ator Eric Dane morreu aos 53 anos, nesta quinta-feira, 19, após uma batalha contra esclerose lateral amiotrófica (ELA). A informação foi divulgada pela família ao TMZ.

Ele estava internado em um hospital de Los Angeles e morreu acompanhado da esposa, das duas filhas e de amigos e parentes.

“Com o coração pesado, compartilhamos que Eric Dane morreu nesta tarde de quinta-feira após uma batalha corajosa contra a ELA. Ele passou seus últimos dias cercado por amigos queridos, por sua esposa dedicada e por suas duas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de sua vida”, afirmou a família em nota.

Conhecido por interpretar o Dr. Mark Sloan em "Grey's Anatomy" e Cal Jacobs em "Euphoria", o ator tornou público o diagnóstico em 10 de abril.

“Recebi o diagnóstico de ELA”, disse o ator, na época, à revista People. “Sou grato por ter minha amada família ao meu lado enquanto navegamos por este próximo capítulo.”

Divórcio foi retirado semanas antes do anúncio

Dane foi casado por 21 anos com a atriz Rebecca Gayheart. Os dois oficializaram a união em 2004 e se separaram em 2017.

Ela havia pedido o divórcio em 2018, citando diferenças irreconciliáveis. Em março deste ano, no entanto, um mês antes de o ator revelar o diagnóstico de ELA, Gayheart retirou o pedido.

O caso foi encerrado pela Justiça de Los Angeles após consentimento de Dane.

Em abril, a atriz falou sobre a relação dos dois. "Somos melhores amigos. Somos muito próximos. Somos ótimos pais juntos", disse ao E! News. "Descobrimos a fórmula para continuarmos sendo uma família e acho que nossas filhas estão se beneficiando muito disso, e nós também."

Apoio durante a progressão da doença

Após o diagnóstico, Gayheart assumiu papel ativo nos cuidados com o ex-marido. Segundo ela, o vínculo entre os dois deixou de ser romântico, mas permaneceu familiar.

"Nosso amor pode não ser romântico, mas é um amor familiar", afirmou à The Cut. "O que eu puder fazer, ou de qualquer forma que eu puder contribuir para tornar essa jornada melhor ou mais fácil para ele, eu quero fazer."

A atriz disse que Eric passou a precisar de enfermeiras 24 horas por dia, sete dias por semana, e relatou dificuldades com o plano de saúde. Segundo ela, a seguradora costumava negar os pedidos, obrigando a família a recorrer e refazer as solicitações. Diante disso, ela decidiu transformar a disputa em uma missão pessoal e passou a se dedicar integralmente ao caso.

O momento do diagnóstico

Gayheart contou que soube do diagnóstico por telefone. "Eu estava no meu closet no dia em que ouvi aquelas três letras: ELA", disse. "Eric me ligou do consultório do médico em San Francisco; ele tinha viajado para lá para consultar um neurologista."

Ela relatou que os primeiros sinais haviam surgido meses antes, em situações cotidianas. "Quando estávamos fazendo uma refeição com as crianças, ele dizia coisas como: ‘Tem algo errado com a minha mão’", afirmou, ao explicar que ele tinha dificuldade para usar talheres.

"Quando ele me contou naquele dia, começou a chorar, e eu também. Não parecia real porque ele ainda estava bem."

O ex-casal tem duas filhas, Billie e Georgia. Segundo Gayheart, a decisão foi comunicar o diagnóstico às meninas com o apoio de terapeutas. "Queríamos ter total transparência e honestidade com elas", disse.