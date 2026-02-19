Além de Grey's Anatomy: relembre a carreira de Eric Dane

Eric Dane: ator morreu após enfrentar uma batalha contra esclerose lateral amiotrófica (ELA) (Scott Garfield/Disney General Entertainment Content via Getty Images)
Repórter
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 23h57.
O ator americano Eric Dane morreu, aos 53 anos, após enfrentar uma batalha contra esclerose lateral amiotrófica (ELA).
Nascido em 9 de novembro de 1972, em San Francisco, na Califórnia, ele construiu uma carreira de mais de três décadas na televisão e no cinema, com personagens de destaque em séries de grande audiência e produções de Hollywood.
O papel mais icônico da carreira de Dane foi o do cirurgião plástico Dr. Mark Sloan, conhecido como “McSteamy”, em Grey’s Anatomy.
O ator participou de 139 episódios entre 2006 e 2012 e retornou em participação especial na 17ª temporada, em 2021.
O personagem o projetou internacionalmente e o consolidou como um dos rostos mais populares da série.
Desde 2019, Eric Dane interpretou Cal Jacobs em Euphoria, papel que apresentou um lado mais sombrio e dramático de sua atuação.
Ele participou de 13 episódios da produção da HBO.
Entre 2014 e 2018, Dane protagonizou The Last Ship no papel do capitão Tom Chandler.
Foram 56 episódios ao longo de cinco temporadas, em um dos trabalhos mais longos de sua carreira como protagonista.
No cinema, Eric Dane integrou o elenco de produções conhecidas do grande público:
Antes de se tornar conhecido mundialmente, o ator fez participações em séries dos anos 1990, como Saved by the Bell, Roseanne, Married... with Children e The Wonder Years.
Também teve papel recorrente como Jason Dean em Charmed, entre 2003 e 2004, em nove episódios.
Em 2025, Eric Dane esteve no elenco da série Countdown, da PrimeVideo, como Nathan Blythe (13 episódios), e da minissérie Kabul, interpretando Martin (6 episódios).