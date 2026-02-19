Além de Grey's Anatomy: relembre a carreira de Eric Dane

O ator americano Eric Dane morreu, aos 53 anos, após enfrentar uma batalha contra esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Nascido em 9 de novembro de 1972, em San Francisco, na Califórnia, ele construiu uma carreira de mais de três décadas na televisão e no cinema, com personagens de destaque em séries de grande audiência e produções de Hollywood.

Grey’s Anatomy — Dr. Mark Sloan

O papel mais icônico da carreira de Dane foi o do cirurgião plástico Dr. Mark Sloan, conhecido como “McSteamy”, em Grey’s Anatomy.

O ator participou de 139 episódios entre 2006 e 2012 e retornou em participação especial na 17ª temporada, em 2021.

O personagem o projetou internacionalmente e o consolidou como um dos rostos mais populares da série.

Euphoria — Cal Jacobs

Desde 2019, Eric Dane interpretou Cal Jacobs em Euphoria, papel que apresentou um lado mais sombrio e dramático de sua atuação.

Ele participou de 13 episódios da produção da HBO.

The Last Ship — Tom Chandler

Entre 2014 e 2018, Dane protagonizou The Last Ship no papel do capitão Tom Chandler.

Foram 56 episódios ao longo de cinco temporadas, em um dos trabalhos mais longos de sua carreira como protagonista.

Papéis no cinema

No cinema, Eric Dane integrou o elenco de produções conhecidas do grande público:

X-Men: O Confronto Final (2006) — Jamie Madrox / Homem Múltiplo

Marlei e Eu (2008) — Sebastian Tunney

Idas e Vindas do Amor (2010) — Sean Jackson

Burlesque (2010) — Marcus Gerber

Bad Boys 4 (2024) — James McGrath

Início de carreira

Antes de se tornar conhecido mundialmente, o ator fez participações em séries dos anos 1990, como Saved by the Bell, Roseanne, Married... with Children e The Wonder Years.

Também teve papel recorrente como Jason Dean em Charmed, entre 2003 e 2004, em nove episódios.

Trabalhos mais recentes

Em 2025, Eric Dane esteve no elenco da série Countdown, da PrimeVideo, como Nathan Blythe (13 episódios), e da minissérie Kabul, interpretando Martin (6 episódios).