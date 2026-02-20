Eric Dane gravou mensagem de despedida às filhas antes de morrer; veja tradução

Meses antes de morrer, o ator Eric Dane gravou uma última entrevista. Nela, deixou uma mensagem direta às duas filhas adolescentes, Billie, 15, e Georgia, 14.

O ator morreu na quinta-feira, 19 de fevereiro, aos 53 anos. Ele havia tornado público o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA) cerca de dez meses antes.

A entrevista foi registrada em segredo para a série "Famous Last Words", da Netflix, e divulgada apenas após sua morte.

As últimas palavras para as filhas

"Billie e Georgia, estas palavras são para vocês", diz o ator no vídeo. "Eu tentei. Às vezes tropecei, mas eu tentei. No fim das contas, nós nos divertimos muito, não foi?"

Ele relembrou momentos vividos com as filhas, especialmente na praia. "Aqueles dias, com o perdão do trocadilho, foram o paraíso", afirmou.

Em seguida, disse que queria compartilhar quatro aprendizados que tirou da doença.

"Primeiro, viva agora, neste exato momento, no presente. É difícil, mas eu aprendi a fazer isso", declarou. Ele contou que, por anos, ficou preso a preocupações e arrependimentos. "'Eu não deveria ter feito isso. Eu nunca deveria ter feito aquilo.' Chega." Segundo ele, “por pura sobrevivência”, precisou aprender a focar no agora.

"Segundo, apaixone-se. Não necessariamente por uma pessoa, embora eu também recomende isso. Mas apaixone-se por alguma coisa", disse. "Encontre sua paixão, sua alegria. Encontre aquilo que faz você querer levantar da cama pela manhã."

Ele contou que se apaixonou pela atuação ainda na adolescência e incentivou as filhas a encontrarem o próprio propósito.

"Terceiro, escolha seus amigos com sabedoria. Encontre as suas pessoas e permita que elas encontrem vocês, e então se entreguem a elas", afirmou. "Os melhores vão retribuir. Sem julgamentos. Sem condições. Sem questionamentos."

Ele agradeceu aos amigos que o apoiaram durante a doença e disse que, mesmo sem poder fazer atividades que antes eram rotina, era grato por eles simplesmente estarem presentes. "Simplesmente apareçam. E amem seus amigos com tudo o que vocês têm. Eles vão divertir vocês, orientar vocês, apoiar vocês e alguns vão salvar vocês."

Por fim, pediu que as filhas lutassem diante dos desafios. "Por fim, lutem com cada grama do seu ser e com dignidade. Quando enfrentarem desafios, de saúde ou não, lutem", declarou. "Nunca desistam. Lutem até o seu último suspiro. Essa doença está lentamente levando meu corpo, mas nunca levará meu espírito."

Ele afirmou que a resiliência era seu “superpoder”. "Eu me levanto rapidamente e sempre volto. Eu me levanto de novo e de novo e de novo."

Ele concluiu a gravação reforçando a importância de enfrentar dificuldades com dignidade. "Espero ter demonstrado que vocês podem enfrentar qualquer coisa. Vocês podem enfrentar o fim dos seus dias. Vocês podem enfrentar o inferno com dignidade. Lutem, meninas, e mantenham a cabeça erguida."

"Billie e Georgia, vocês são o meu coração. Vocês são tudo para mim. Boa noite. Eu amo vocês. Essas são as minhas últimas palavras."