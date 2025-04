Eric Dane, de Grey’s Anatomy, é diagnosticado com ELA: saiba o que é a doença e os sintomas

O ator Eric Dane, conhecido pelos papéis em séries como "Grey's Anatomy" e "Euphoria", revelou na última quinta-feira, 10, o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) em uma entrevista à revista People.

A ELA é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta os neurônios motores, levando à perda gradual do controle muscular e, eventualmente, à paralisia motora irreversível.

O que é a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)?

A ELA é uma condição rara que atinge aproximadamente 2 a cada 100 mil pessoas por ano no mundo. A doença se manifesta pela degeneração dos neurônios motores no cérebro e na medula espinhal, o que resulta em fraqueza muscular progressiva e atrofia muscular. Com o passar do tempo, podem ser afetadas funções vitais como a respiração, a fala e a deglutição.

Os sintomas iniciais da ELA variam de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem fraqueza muscular, cãibras e dificuldades para realizar atividades motoras, como caminhar ou segurar objetos. À medida que a doença progride, os sintomas podem se espalhar para outros músculos, afetando a mobilidade e habilidades essenciais.

Em estágios avançados, a ELA pode causar dificuldades respiratórias, que são frequentemente associados à causa de morte.

Idade de manifestação

A ELA pode se manifestar em qualquer idade, mas é mais comum em pessoas na faixa dos 50 anos.

Embora na maioria dos casos, os pacientes com a doença morram em aproximadamente 5 anos, o cientista Stephen Hawking, que recebeu o diagnóstico aos 21 anos, chegou a viver por mais 55 anos com a condição.

Eric Dane, agora aos 52 anos, enfrentará um desafio com essa doença, mas, como mencionou durante a entrevista, está grato por ter o apoio de sua família neste período. O ator ainda revelou que pretende voltar em breve para as gravações de "Euphoria".