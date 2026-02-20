5 frases de Mark Sloan, personagem de Eric Dane em Grey's Anatomy

Há exatos 20 anos, surgia nas televisões do mundo todo um personagem que, mais tarde, se tornaria um dos mais queridos pelos fãs de Grey's Anatomy. Foi em janeiro de 2006 que Mark Sloan, interpretado por Eric Dane, se tornou o McSteamy. Seis temporadas depois, o público se despediu de Mark. Agora, em 2026, foi a vez de se despedir de Dane.

O ator morreu na quinta-feira, 19, em um hospital de Los Angeles, após cerca de dez meses de tratamento contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA). Em nota, a família afirmou que ele passou os últimos momentos ao lado da esposa, das filhas e de amigos e parentes próximos.

Confira 5 frases do personagem icônico de Dane em Grey's

Se você ama alguém, diga. Mesmo que tenha medo de que não seja a coisa certa. Mesmo que tenha medo de que isso cause problemas. Mesmo que tenha medo de que isso destrua sua vida. Diga. Diga em voz alta. E siga a partir daí. Eu sei quem ela é e, se ela está passando pelo pior momento agora, eu quero passar por isso com ela. Ela me faz mais feliz do que qualquer coisa que já conheci. Tudo o que você pode fazer é ser corajoso o suficiente para se expor. Você lutou. Você amou. Você perdeu. Caminhe de cabeça erguida. Deus, as coisas com que nos preocupamos. É tão inútil. E nós podemos ajudar a tirar essa preocupação. É por isso que somos médicos. Na verdade, é por isso que somos pessoas. Mas, de alguma forma, esquecemos que tudo o que importa são as pessoas. E se vamos embora deixando-as melhores ou piores por terem nos conhecido.

A carreira de Dane

Euphoria — Cal Jacobs

Desde 2019, Eric Dane interpretou Cal Jacobs em Euphoria, papel que apresentou um lado mais sombrio e dramático de sua atuação.

Ele participou de 13 episódios da produção da HBO.

The Last Ship — Tom Chandler

Entre 2014 e 2018, Dane protagonizou The Last Ship no papel do capitão Tom Chandler.

Foram 56 episódios ao longo de cinco temporadas, em um dos trabalhos mais longos de sua carreira como protagonista.

Papéis no cinema

No cinema, Eric Dane integrou o elenco de produções conhecidas do grande público:

X-Men: O Confronto Final (2006) — Jamie Madrox / Homem Múltiplo

Marlei e Eu (2008) — Sebastian Tunney

Idas e Vindas do Amor (2010) — Sean Jackson

Burlesque (2010) — Marcus Gerber

Bad Boys 4 (2024) — James McGrath

Início de carreira

Antes de se tornar conhecido mundialmente, o ator fez participações em séries dos anos 1990, como Saved by the Bell, Roseanne, Married... with Children e The Wonder Years.

Também teve papel recorrente como Jason Dean em Charmed, entre 2003 e 2004, em nove episódios.

Trabalhos mais recentes

Em 2025, Eric Dane esteve no elenco da série Countdown, da PrimeVideo, como Nathan Blythe (13 episódios), e da minissérie Kabul, interpretando Martin (6 episódios).