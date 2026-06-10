Trump diz não saber se renovará tratado de livre-comércio com Canadá e México

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou nesta quarta-feira a renovação do tratado de livre-comércio T-MEC com Canadá e México, afirmando que seu país "não precisa de nada" desses parceiros. Trump fez a declaração no Salão Oval durante a assinatura de uma lei que financia os serviços de imigração pelos próximos três anos.

"Não sei se vou renová-lo porque, para ser sincero, os EUA estão se saindo muito melhor", disse o presidente. Questionado sobre o andamento das negociações para prorrogar o acordo, em meio às tensões causadas por sua guerra tarifária, Donald Trump reiterou que os Estados Unidos deveriam ter superávits comerciais em vez de déficits com os aliados.

"Não precisamos de nada do que o Canadá tem, não precisamos de nada do que o México tem, mas eles precisam de tudo o que nós temos, e têm que nos tratar melhor. Não precisamos dos seus automóveis, não precisamos da sua madeira, não precisamos da sua energia; não precisamos de nada do que eles têm", afirmou novamente.

Como funciona o acordo de comércio entre EUA, México e Canadá?

O T-MEC, que substituiu o Nafta, entrou em vigor em 2020 e prevê uma revisão conjunta seis anos após sua implementação. Se os três países concordarem em renová-lo antes de 1º de julho, o tratado será automaticamente prorrogado por mais 16 anos, prazo solicitado por Canadá e México. Caso contrário, iniciaria revisões anuais por uma década antes de sua eventual expiração.

Trump afirmou que a "razão principal" para aceitar o T-MEC foi que o Nafta, vigente de 1994 a 2020, "era o pior acordo comercial já assinado, de longe", por não permitir a rescisão do acordo e por conter "erros de digitação".

O governo americano iniciou conversas formais com o México para revisar o T-MEC e, embora ainda não tenha feito o mesmo com o Canadá, o ministro do Comércio canadense, Dominic LeBlanc, disse na semana passada que teve uma reunião positiva com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.

Washington tem sinalizado que não busca apenas a renovação automática do tratado, mas alterações importantes, especialmente em setores como o automotivo e o acesso ao mercado de laticínios canadense.

*Com informações da Agência EFE.