A liderança do futuro não nasce da experiência acumulada, mas da disposição contínua de reaprender

Ao longo da minha trajetória, percebi que os momentos que mais definiram minha carreira não foram os de maior certeza foram os de maior desconforto.

É muito comum, nos dias de hoje, e um ponto recorrente em pesquisas de clima e sessões de feedback, encontrarmos nas equipes a percepção de que faltam processos, treinamento, preparação e previsibilidade sobre os próximos passos da carreira.

Muitos colaboradores entendem que as oportunidades de crescimento não chegam até eles porque a liderança ou a empresa não lhes oferece as condições necessárias para assumir novos desafios. Outros acreditam que não alcançam os resultados esperados porque não foram suficientemente capacitados.

Preparar o colaborador para assumir desafios cada vez maiores é, sem dúvida, um dos principais papéis do líder. Promover um verdadeiro upgrade nos seus liderados é, também, uma das experiências mais gratificantes.

No entanto, estar pronto para novos desafios vai além da preparação formal. Envolve encarar situações inéditas, sentir o frio na barriga, atravessar momentos de desconforto — muitas vezes, intenso — e seguir em frente sem total clareza do que está do outro lado.

Essas incertezas não são exceção: são parte do processo de crescimento profissional e da própria jornada de liderança.

O líder é, antes de tudo, um ser em constante evolução — alguém aberto à mudança e ao aprendizado contínuo.

Como define o professor Vicente Falconi, líder é aquele que bate metas consistentemente, fazendo o certo e trabalhando em equipe.

Os melhores resultados são consequência das mudanças. Sem esse espírito, nada acontece. E liderar mudanças é uma responsabilidade indelegável.

Os melhores líderes não são os mais preparados, são os mais abertos.

E quem é o líder na sua organização?

Nos modelos hierárquicos tradicionais, sempre haverá uma liderança superior, responsável por consolidar diretrizes e decisões. Mas, na prática, líder é todo aquele que assume desafios, que se abre ao novo, que encara o desconhecido e inspira as pessoas ao seu redor na busca pela excelência.

O líder está em todos os níveis da organização — em todas as áreas, departamentos e funções. É aquele que se coloca em movimento, que se dispõe a aprender continuamente e que está pronto para os próximos passos.

Quando essa mentalidade se espalha, cria-se um efeito dominó extremamente positivo. Forma-se um ecossistema onde desafios são encarados com coragem, erros se transformam em aprendizado e os resultados evoluem de forma consistente.

É a construção de uma liderança coletiva — uma organização preparada, acima de tudo, para aprender.

Isso eu aprendi na operação.

Certa vez, diante de um colaborador que sempre entregava muito, independentemente da responsabilidade, propus a ele um grande novo desafio e perguntei:

“Você está pronto?”

A resposta foi simples e marcante:

“Estou pronto para aprender. Com frio na barriga, mas pronto.”

Uma carreira bem-sucedida hoje não é a que evita mudanças — é a que aprende a navegar nelas.

Diante disso, meu convite é simples: exerça o líder que existe dentro de você.

Encare os desafios que surgirem, liberte-se dos seus medos, mantenha-se aberto ao aprendizado, escute as pessoas ao seu redor — líderes, colegas e liderados — e acredite no seu potencial.

O caminho não será de certezas.

Mas será, sem dúvida, de evolução.