BBB 26: Tadeu entra na casa na véspera da final e emociona os finalistas

Na véspera da grande final, Tadeu Schmidt entrou na casa do BBB 26 para um encontro emocionante com os três finalistas. A visita, na noite desta segunda-feira, 20, marcou o encerramento simbólico de uma temporada de 99 dias.

A primeira frase do apresentador foi: "Eu amo vocês".

Juliano Floss, depois, resumiu o clima do momento: "Parece que você é um participante." Tadeu, visivelmente emocionado, não poupou elogios ao trio.

"Vocês fizeram uma viagem incrível nesse BBB 26. Vocês e seus vizinhos que foram embora. Vocês fizeram uma temporada incrível e vocês não conseguem imaginar o que passou lá fora", disse. "A trajetória de vocês é incrível", completou.

Ana Paula, fiel à sua postura, respondeu com humor: "Quando eu vim, falei que ia vir a trabalho. É trabalho 24h."

Na sequência, Tadeu exibiu a retrospectiva dos 99 dias de confinamento de cada finalista.

Ana Paula

A retrospectiva de Ana Paula passou pelas brigas com Humberto, os flertes com Jonas, as discussões com Aline, Babu e Brigido, mas, principalmente, os momentos dos Eternos — a cumplicidade, a resiliência em meio às brigas e, claro, as festas.

Emocionada, a jornalista fez uma das declarações mais impactantes da noite. "Sempre entendi que essa oportunidade é única", disse. "Vai ter que valer a pena de alguma forma. Cheguei à conclusão que se eu não tivesse aqui, provavelmente, eu não conseguiria permanecer viva. Eu não teria como sobreviver a mais essa etapa sem eles", afirmou, referindo-se a Milena e Juliano.

Ana Paula conversa com Tadeu depois de assistir ao VT de trajetória no #BBB26! 🥰 #RedeBBB pic.twitter.com/HTrvgMkngI — Big Brother Brasil (@bbb) April 21, 2026

Juliano Floss

A retrospectiva de Juliano começou pelas conexões que ele construiu ao longo do jogo. No início, foi Babu Santana quem o aterrou no reality — a relação quase paterna foi fundamental para que o jovem catarinense encontrasse seu lugar na casa.

Com o tempo, foram Milena e Ana Paula que se tornaram seus principais pilares, com momentos de fofoca, cumplicidade e parceria que marcaram os 99 dias de confinamento. Com Samira, a convivência lembrava a de primos — cheia de brigas bobas que não comprometiam o afeto.

A retrospectiva também passou pelo Quarto Secreto, pelas lideranças conquistadas e pela resiliência mental que Juliano demonstrou ao longo de uma temporada intensa. Tudo culminou em uma declaração sobre o que o BBB representou para ele.

"Nunca pensei que eu poderia chegar na final. [...] Essa insegurança é o que não posso ter. Tenho que confiar em mim. O BBB fez eu crer e acreditar em mim. O Juliano que sai daqui é muito mais corajoso e confiante", disse.

Após a retrospectiva, já ao lado de Tadeu, o dançarino falou sobre o que significava estar ali. Criado no interior de Santa Catarina, Juliano contou que sonhava em participar do BBB desde pequeno — e ver esse sonho se concretizar o emocionou. "A gente pode sonhar e as coisas podem se materializar na sua frente. Estou muito feliz independente de qualquer resultado", afirmou.

Juliano conversa com Tadeu depois de assistir ao VT de trajetória no #BBB26! 🥰 #RedeBBB pic.twitter.com/Tes46QAosJ — Big Brother Brasil (@bbb) April 21, 2026

Milena Moreira

A retrospectiva de Milena começou do início — da Casa de Vidro, de onde ela enxergou sua chance. E ela não desperdiçou: chegou à casa querendo causar, acordando os brothers para o café da manhã, bagunçando o quarto, preparando a icônica mistura de frango para descobrir quem havia mexido na comida de Ana Paula, e soltando puns perto dos rivais.

As discussões com os Formigas, as crises, as piadas e o deboche com os brothers também apareceram na tela — assim como a aliança com os Eternos e, especialmente, com Ana Paula.

Ao ver os momentos, Milena foi direta sobre o que queria deixar de legado. "Eu quero ser lembrada. É a única coisa que quero desse BBB." E foi: virou meme, viveu o programa com uma intensidade que poucos alcançaram e mostrou, ao longo dos 99 dias, uma versão de si mesma que ela própria desconhecia.

Após a retrospectiva, a sister afirmou: "a vida me preparou para aquilo. [...] Zero rancor de tudo que passei, porque eu não teria história para contar, não teria vivido. Não quero ir embora. A Milena que eu não sabia que existia, mas estava aqui, quando entrei naquela Casa de Vidro e naquela porta, ela surgiu — uma versão minha que é incrível. Eu ressurgi das cinzas. Vou levar tudo isso lá pra fora", disse.

E, fiel ao estilo até o fim, encerrou com bom humor: "E aceito voltar como Veterana, viu?"

Milena: "A vida me preparou para aquilo. Zero rancor de tudo que passei, porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, não teria história pra contar, não teria vivido, não teria me entregado. Eu não quero ir embora. Gosto de tudo aqui, sabe?" #BBB26

pic.twitter.com/Nbxo0RLdMP — Tracklist (@tracklist) April 21, 2026

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.