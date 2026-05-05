Taylor Swift ocupa 70% das maiores estreias de álbuns da década nos EUA

Lista reúne os 35 maiores debuts da década nos EUA e expõe o peso de Swift, BTS, Drake e Beyoncé no consumo musical

Maiores debuts da década: Taylor Swift aparece como principal força comercial dos anos 2020 e ocupa o topo das maiores estreias da era do streaming (Taylor Swift/Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Freelancer

Publicado em 5 de maio de 2026 às 07h14.

Taylor Swift criou uma hegemonia no mercado fonográfico americano. Um levantamento feito pelo Chart Data, com as maiores estreias de álbuns por streams nos Estados Unidos nesta década, mostra que a cantora ocupa sete posições entre os dez maiores debuts do período, incluindo o primeiro lugar com ampla vantagem.

Hegemonia de Taylor Swift

No topo da lista está "The Life of a Showgirl", que estreou com 4,002 milhões de streams nos Estados Unidos. O número coloca o álbum em uma faixa isolada no ranking e estabelece a maior abertura da década no país.

Na segunda posição aparece "The Tortured Poets Department", também de Swift, com 2,61 milhões de streams. Em seguida vêm "1989 (Taylor’s Version)", com 1,653 milhão, e "Midnights", com 1,578 milhão. O top 4 reforça o alcance da cantora em um cenário no qual poucos artistas conseguem mobilizar consumo imediato nessa escala.

A presença da cantora segue dominante no restante do top 10. "Folklore" aparece em quinto lugar com 846 mil streams, "Speak Now (Taylor’s Version)" ocupa a sétima posição com 716 mil, e "Red (Taylor’s Version)" fecha o top 10 com 605 mil. O desempenho consolida a estrela como a principal força comercial da década no streaming americano.

Adele e BTS também surgem no top 10

Adele interrompe a sequência de Taylor Swift no top 10 com "30", que soma 839 mil streams e ocupa a sexta colocação. Já o BTS aparece em oitavo lugar com "ARIRANG", com 641 mil, reafirmando a força global do K-pop também no mercado americano.

Artistas marcam presença mais de uma vez

Drake emplaca dois títulos entre os maires lançamentos da década com "Certified Lover Boy" e "For All the Dogs". Harry Styles também aparece duas vezes, com "Harry's House" e "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", enquanto Morgan Wallen confirma o peso do country no consumo digital com dois álbuns — "One Thing At a Time" e "I’m the Problem" — entre os 15 maiores lançamentos. Sabrina Carpenter, uma das cantoras mais influentes da nova geração, também aparece duas vezes na lista, com "Man’s Best Friend" e "Short n' Sweet".

O top 20 reúne ainda nomes como The Weeknd, Travis Scott, Beyoncé e Juice WRLD, em um retrato das forças que moldaram o streaming americano nos últimos anos.

A lista também mostra uma nova geração consolidando espaço: Billie Eilish com "Hit Me Hard and Soft", e Olivia Rodrigo fecha o ranking com "GUTS".

Veja o ranking completo:

  1. The Life of a Showgirl - Taylor Swift - 4.002M
  2. THE TORTURED POETS DEPARTMENT - Taylor Swift - 2.61M
  3. 1989 (Taylor's Version) - Taylor Swift - 1.653M
  4. Midnights - Taylor Swift - 1.578M
  5. folklore - Taylor Swift - 846K
  6. 30 - Adele - 839K
  7. Speak Now (Taylor’s Version) - Taylor Swift - 716K
  8. ARIRANG - BTS - 641K
  9. Certified Lover Boy - Drake - 613K
  10. Red (Taylor's Version) - Taylor Swift - 605K
  11. Harry's House - Harry Styles - 522K
  12. One Thing At a Time -Morgan Wallen - 501K
  13. Legends Never Die - Juice WRLD - 497K
  14. UTOPIA - Travis Scott - 496K
  15. I’m the Problem - Morgan Wallen - 493K
  16. Hurry Up Tomorrow - The Weeknd - 490K
  17. After Hours - The Weeknd - 444K
  18. Kiss All the Time. Disco, Occasionally - Harry Styles - 430K
  19. MAP OF THE SOUL: 7 - BTS - 422K
  20. COWBOY CARTER - Beyoncé - 407K
  21. HER LOSS - 21 Savage e Drake - 404K
  22. For All the Dogs - Drake - 402K
  23. The Great Divide - Noah Kahan - 389K
  24. Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter - 366K
  25. Short n' Sweet - Sabrina Carpenter - 362K
  26.  DAYS BEFORE RODEO - Travis Scott - 361K
  27. HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish - 339K
  28. RENAISSANCE - Beyoncé - 332K
  29. evermore - Taylor Swift - 329K
  30. GNX - Kendrick Lamar - 319K
  31. SOS - SZA - 318K
  32. PROOF - BTS - 314K
  33. KARMA - Stray Kids - 313K
  34.  Donda - Kanye West 309K
  35. GUTS - Olivia Rodrigo - 302K
