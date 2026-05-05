Taylor Swift ocupa 70% das maiores estreias de álbuns da década nos EUA

Maiores debuts da década: Taylor Swift aparece como principal força comercial dos anos 2020 e ocupa o topo das maiores estreias da era do streaming
Publicado em 5 de maio de 2026 às 07h14.
Taylor Swift criou uma hegemonia no mercado fonográfico americano. Um levantamento feito pelo Chart Data, com as maiores estreias de álbuns por streams nos Estados Unidos nesta década, mostra que a cantora ocupa sete posições entre os dez maiores debuts do período, incluindo o primeiro lugar com ampla vantagem.
No topo da lista está "The Life of a Showgirl", que estreou com 4,002 milhões de streams nos Estados Unidos. O número coloca o álbum em uma faixa isolada no ranking e estabelece a maior abertura da década no país.
Na segunda posição aparece "The Tortured Poets Department", também de Swift, com 2,61 milhões de streams. Em seguida vêm "1989 (Taylor’s Version)", com 1,653 milhão, e "Midnights", com 1,578 milhão. O top 4 reforça o alcance da cantora em um cenário no qual poucos artistas conseguem mobilizar consumo imediato nessa escala.
A presença da cantora segue dominante no restante do top 10. "Folklore" aparece em quinto lugar com 846 mil streams, "Speak Now (Taylor’s Version)" ocupa a sétima posição com 716 mil, e "Red (Taylor’s Version)" fecha o top 10 com 605 mil. O desempenho consolida a estrela como a principal força comercial da década no streaming americano.
Adele interrompe a sequência de Taylor Swift no top 10 com "30", que soma 839 mil streams e ocupa a sexta colocação. Já o BTS aparece em oitavo lugar com "ARIRANG", com 641 mil, reafirmando a força global do K-pop também no mercado americano.
Drake emplaca dois títulos entre os maires lançamentos da década com "Certified Lover Boy" e "For All the Dogs". Harry Styles também aparece duas vezes, com "Harry's House" e "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", enquanto Morgan Wallen confirma o peso do country no consumo digital com dois álbuns — "One Thing At a Time" e "I’m the Problem" — entre os 15 maiores lançamentos. Sabrina Carpenter, uma das cantoras mais influentes da nova geração, também aparece duas vezes na lista, com "Man’s Best Friend" e "Short n' Sweet".
O top 20 reúne ainda nomes como The Weeknd, Travis Scott, Beyoncé e Juice WRLD, em um retrato das forças que moldaram o streaming americano nos últimos anos.
A lista também mostra uma nova geração consolidando espaço: Billie Eilish com "Hit Me Hard and Soft", e Olivia Rodrigo fecha o ranking com "GUTS".