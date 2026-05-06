Documentário no Disney+ registra últimos meses de vida de ator de 'Euphoria'

O Disney+ lançou, nesta terça-feira, 5, o especial "Eric Dane: Vida, Perda e Coragem", documentário de 27 minutos que acompanha os últimos meses de vida do ator e aborda sua convivência com a esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. A produção é conduzida pela jornalista Diane Sawyer e reúne relatos sobre o impacto da doença em sua rotina, carreira e vida familiar.

Carreira de sucesso

Conhecido por papéis em séries como "Grey's Anatomy", "The Last Ship" e "Euphoria", Eric Dane anunciou o diagnóstico de ELA em 2025. No documentário, o ator relata o avanço da doença e as limitações físicas provocadas pelo quadro, incluindo a perda progressiva dos movimentos e as mudanças em sua rotina diária.

Eric Dane: Vida, Perda e Coragem (Reprodução/Disney)

O especial também registra momentos da vida pessoal de Dane, com foco em sua relação com as filhas Billie e Georgia. Parte do documentário é dedicada aos efeitos do diagnóstico no ambiente familiar e ao processo de adaptação diante da progressão da doença.

Além do relato pessoal, a produção inclui participação da neurologista Merit Cudkowicz, que contextualiza o avanço da ELA e comenta os desafios enfrentados por pacientes com a doença. A proposta é ampliar a discussão sobre diagnóstico, tratamento e conscientização.

Morte do ator

O lançamento ganhou novo peso após a morte de Eric Dane em 19 de fevereiro de 2026, aos 53 anos, em decorrência de complicações relacionadas à ELA. Com isso, o especial passou a ser também um registro de seus últimos meses de vida e de sua decisão de tornar público o impacto da doença.