Eric Dane morreu em data especial para fãs de Grey’s Anatomy

Eric Dane: ator morreu aos 53 anos após enfrentar esclerose lateral amiotrófica (Bob D'Amico/Disney General Entertainment Content via Getty Images)
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 06h46.
O ator Eric Dane morreu aos 53 anos na quinta-feira, 19, no mesmo dia em que se completaram 20 anos de sua primeira aparição como o médico Mark Sloan em Grey’s Anatomy.
O ator morreu em um hospital de Los Angeles, após cerca de dez meses de tratamento contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA). Em nota, a família afirmou que ele passou os últimos momentos ao lado da esposa, das filhas e de amigos e parentes próximos.
Segundo o comunicado, Dane se engajou em ações de conscientização e defesa de pesquisas sobre a doença desde que tornou o diagnóstico público.
Dane interpretou o Dr. Mark Sloan por sete temporadas da série exibida pela ABC. O personagem ficou conhecido pelo apelido “McSteamy” e teve sua trajetória encerrada na oitava temporada, após o acidente de avião que matou o cirurgião.
Após anunciar a doença, Dane manteve contato com ex-colegas de elenco. Patrick Dempsey afirmou que conversou com o ator semanas antes da morte e tentou incluí-lo em um novo projeto.
Ellen Pompeo relatou que falou com Dane logo após o diagnóstico e participou de uma homenagem em evento voltado à causa.
Nos meses seguintes, o ator passou a atuar publicamente na mobilização por políticas de apoio a pacientes com ELA, em parceria com a I AM ALS.
Ele esteve em Washington para defender a reautorização do ACT for ALS. Mesmo com a progressão da doença, Dane seguiu trabalhando e gravou a terceira temporada da série Euphoria.
Dane deixa a esposa, a atriz Rebecca Gayheart, e as filhas Billie e Georgia.