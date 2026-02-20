Pop

Eric Dane morreu em data especial para fãs de Grey’s Anatomy

Ator de Grey’s Anatomy morreu em hospital de Los Angeles após enfrentar esclerose lateral amiotrófica (ELA)

Eric Dane: ator morreu aos 53 anos após enfrentar esclerose lateral amiotrófica (Bob D'Amico/Disney General Entertainment Content via Getty Images)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 06h46.

O ator Eric Dane morreu aos 53 anos na quinta-feira, 19, no mesmo dia em que se completaram 20 anos de sua primeira aparição como o médico Mark Sloan em Grey’s Anatomy.

O ator morreu em um hospital de Los Angeles, após cerca de dez meses de tratamento contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA). Em nota, a família afirmou que ele passou os últimos momentos ao lado da esposa, das filhas e de amigos e parentes próximos.

Segundo o comunicado, Dane se engajou em ações de conscientização e defesa de pesquisas sobre a doença desde que tornou o diagnóstico público.

Dane interpretou o Dr. Mark Sloan por sete temporadas da série exibida pela ABC. O personagem ficou conhecido pelo apelido “McSteamy” e teve sua trajetória encerrada na oitava temporada, após o acidente de avião que matou o cirurgião.

Apoio de colegas e atuação contra a ELA

Após anunciar a doença, Dane manteve contato com ex-colegas de elenco. Patrick Dempsey afirmou que conversou com o ator semanas antes da morte e tentou incluí-lo em um novo projeto.

Ellen Pompeo relatou que falou com Dane logo após o diagnóstico e participou de uma homenagem em evento voltado à causa.

Nos meses seguintes, o ator passou a atuar publicamente na mobilização por políticas de apoio a pacientes com ELA, em parceria com a I AM ALS.

Ele esteve em Washington para defender a reautorização do ACT for ALS. Mesmo com a progressão da doença, Dane seguiu trabalhando e gravou a terceira temporada da série Euphoria.

Dane deixa a esposa, a atriz Rebecca Gayheart, e as filhas Billie e Georgia.

