Novo episódio de 'Euphoria' traz dívida milionária, crime e tensão com DEA

O terceiro episódio da nova temporada de "Euphoria" aprofunda os conflitos centrais dos personagens e eleva o tom caótico da narrativa, com reviravoltas envolvendo crime, exposição digital e relações cada vez mais instáveis.

Em “Kitty Likes to Dance”, exibido na HBO Max, a trama avança após acontecimentos extremos do capítulo anterior, incluindo o casamento de Cassie e Nate e a prisão de Rue.

Interpretada por Zendaya, Rue passa a lidar diretamente com as consequências de suas ações após ser interrogada pela DEA.

A situação se agrava quando o nome de Laurie surge, colocando a personagem diante da possibilidade de décadas de prisão. A saída mais provável passa a ser colaborar com as autoridades, o que pode colocá-la em rota de colisão com a própria rede criminosa.

Enquanto isso, Cassie, vivida por Sydney Sweeney, decide recorrer à internet para resolver um problema financeiro: a dívida de US$ 1 milhão acumulada por Nate. A personagem aceita uma transformação de imagem e inicia produção de conteúdo adulto em plataformas pagas, em uma tentativa de ganhar dinheiro rapidamente e mudar de vida.

Trama paralela expõe limites entre arte e televisão

A história de Lexi também avança quando ela encomenda a Jules, personagem de Hunter Schafer, uma obra para integrar sua produção televisiva. O resultado, no entanto, gera impasse nos bastidores ao apresentar conteúdo incompatível com os padrões da TV tradicional, evidenciando o conflito entre expressão artística e restrições comerciais.

O episódio também traz uma sequência em uma boate, marcada por uma cena estilizada ao som de “Ave Maria”, característica da estética da série. A tensão cresce quando Rue se envolve em um confronto que poderia comprometê-la, mas um assalto inesperado no local interrompe a situação.

A reviravolta final revela que a motorista de fuga dos criminosos é Faye, indicando uma conexão direta com Laurie e sugerindo novos desdobramentos no envolvimento de Rue com o tráfico.