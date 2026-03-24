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Quem já ficou com quem em 'Grey’s Anatomy'? Veja o mapa

Gráfico viral revela como os relacionamentos da série se cruzam ao longo das temporadas

'Grey's Anatomy': relações entre personagens formam uma rede complexa que virou assunto nas redes (Grey's Anatomy/Reprodução)

'Grey's Anatomy': relações entre personagens formam uma rede complexa que virou assunto nas redes (Grey's Anatomy/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 24 de março de 2026 às 18h30.

A complexidade dos relacionamentos de “Grey’s Anatomy” voltou a chamar atenção nas redes sociais após a publicação de um diagrama que reúne os principais casais da série. O mapa mostra como os personagens se conectam ao longo das temporadas e evidencia que a produção é marcada por vínculos entrelaçados.

Compartilhado no X, o esquema reúne médicos, pacientes e personagens recorrentes, destacando romances, casamentos, separações e conexões inesperadas dentro do hospital.

Casais de 'Grey’s Anatomy' que marcaram a série

Alguns relacionamentos se tornaram centrais para o sucesso de "Grey’s Anatomy" e ajudaram a definir diferentes fases da trama.

Meredith Grey e Derek Shepherd formam um dos casais mais icônicos da série, com uma história marcada por encontros e desencontros. Já Cristina Yang e Owen Hunt representam uma relação intensa, com conflitos sobre carreira e vida pessoal.

Outro destaque é Alex Karev, que teve diferentes relacionamentos ao longo das temporadas, incluindo Izzie Stevens e Jo Wilson, refletindo a evolução do personagem.

Triângulos amorosos

Ao longo dos anos, a série apostou em múltiplos triângulos amorosos e trocas de parceiros entre os personagens. Essas mudanças ajudam a explicar por que o gráfico de relacionamentos parece tão complexo.

Personagens como Callie Torres, Arizona Robbins e Mark Sloan, por exemplo, estiveram envolvidos em histórias interligadas. O mesmo acontece com Jackson Avery e April Kepner, cuja história é marcada por reconciliações, conflitos e mudanças ao longo do tempo.

Além disso, muitos personagens acabam se conectando de forma indireta, criando uma rede de relacionamentos que ultrapassa os núcleos principais e amplia a narrativa.

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