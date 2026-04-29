Como Euphoria usou doença de Eric Dane como recurso narrativo

Diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), Eric Dane comentou, meses antes de morrer, que gravaria uma cena em que seu personagem estaria bêbado durante toda uma recepção de casamento em Euphoria.

Na entrevista, ele brincou que o público acharia sua atuação “brilhante”, já que “já soava como alguém bêbado” — uma referência indireta às dificuldades na fala causadas pela doença.

A declaração só ganhou sentido completo após a exibição do episódio “The Ballad of Paladin”, da terceira temporada, que revelou como a produção incorporou essa limitação à narrativa.

Dane morreu em 19 de fevereiro de 2026, após complicações da ELA.

Cena usa embriaguez para justificar fala do personagem

No episódio, a trama mostra o casamento de Nate (Jacob Elordi) e Cassie (Sydney Sweeney). Durante a recepção, Cal — personagem de Dane — aparece visivelmente embriagado e faz um discurso confuso, com falas arrastadas e dificuldade de articulação.

A escolha narrativa funciona como justificativa dentro da história para a forma como o personagem se expressa, ao mesmo tempo em que dialoga com a condição real do ator.

Na prática, a embriaguez de Cal serve para incorporar à cena as limitações vocais provocadas pela doença, sem quebrar a coerência dramática.

Como a ELA afeta a fala

A ELA é uma doença progressiva que compromete os neurônios motores, afetando movimentos voluntários. Entre os sintomas mais comuns está a dificuldade para falar, conhecida como disartria, que deixa a voz mais arrastada e reduz a clareza na articulação das palavras.

Isso ocorre porque os músculos da boca, língua e garganta vão perdendo força ao longo do tempo. Em muitos casos, a doença começa justamente com alterações na fala ou na deglutição.

Relatos publicados semanas antes da morte de Dane indicavam que o ator já apresentava perda significativa da capacidade de fala.

Após a morte do ator, o criador da série, Sam Levinson, afirmou que trabalhar com Dane foi uma honra e destacou a relação construída ao longo da produção.