'Só Por Uma Noite': comédia romântica distópica com Monica Barbaro ganha trailer

A comédia romântica “Só por uma Noite”, título nacional de "One Night Only", ganhou seu primeiro trailer. O filme é estrelado por Monica Barbaro e Callum Turner e estreia em 7 de agosto nos cinemas.

Dirigido por Will Gluck, o longa se passa em um mundo onde o sexo antes do casamento é proibido — exceto por uma única noite ao ano, entre 19h e 7h do dia seguinte.

Na trama, Allie (Barbaro) e Owen (Turner) se conhecem justamente nessa noite, depois de serem abandonados por seus parceiros. Perdidos pelas ruas de Nova York, os dois tentam lidar com o caos ao redor enquanto buscam conexão em meio à situação.

O enredo gerou comparações com "Uma Noite de Crime", já que ambas as histórias partem da ideia de regras suspensas por um curto período. No entanto, enquanto a franquia de suspense aborda a liberação de crimes, “Só por uma Noite” foca nos relacionamentos amorosos.

Segundo o diretor, o filme não tem como foco o ato em si, mas as emoções e os encontros. A própria Barbaro afirma que a história usa a premissa como metáfora para relacionamentos modernos.