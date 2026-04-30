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'Só Por Uma Noite': comédia romântica distópica com Monica Barbaro ganha trailer

Filme estrelado por Monica Barbaro e Callum Turner se passa em sociedade que permite sexo fora do casamento apenas uma noite ao ano e estreia em agosto

‘Só Por Uma Noite’: nova comédia romântica da Universal Pictures estreia em 7 de agosto nos cinemas (Universal Pictures/Divulgação)

‘Só Por Uma Noite’: nova comédia romântica da Universal Pictures estreia em 7 de agosto nos cinemas (Universal Pictures/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de abril de 2026 às 11h58.

A comédia romântica “Só por uma Noite”, título nacional de "One Night Only", ganhou seu primeiro trailer. O filme é estrelado por Monica Barbaro e Callum Turner e estreia em 7 de agosto nos cinemas.

Dirigido por Will Gluck, o longa se passa em um mundo onde o sexo antes do casamento é proibido — exceto por uma única noite ao ano, entre 19h e 7h do dia seguinte.

Na trama, Allie (Barbaro) e Owen (Turner) se conhecem justamente nessa noite, depois de serem abandonados por seus parceiros. Perdidos pelas ruas de Nova York, os dois tentam lidar com o caos ao redor enquanto buscam conexão em meio à situação.

O enredo gerou comparações com "Uma Noite de Crime", já que ambas as histórias partem da ideia de regras suspensas por um curto período. No entanto, enquanto a franquia de suspense aborda a liberação de crimes, “Só por uma Noite” foca nos relacionamentos amorosos.

Segundo o diretor, o filme não tem como foco o ato em si, mas as emoções e os encontros. A própria Barbaro afirma que a história usa a premissa como metáfora para relacionamentos modernos.

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