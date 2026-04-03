'Peaky Blinders': nova série escala estrela da Marvel para o elenco

Nova série de 'Peaky Blinders' terá Lashana Lynch, atriz da Marvel, no elenco (Marvel/Divulgação)
Redatora
Publicado em 3 de abril de 2026 às 12h15.
A série Peaky Blinders ganhará um novo projeto derivado ambientado na década de 1950. A produção contará com a atriz Lashana Lynch, conhecida por trabalhos no universo da Marvel. A informação foi divulgada pelo site What’s on Netflix.
Ainda não há detalhes sobre a personagem que será interpretada pela atriz.
A nova série está em produção e deve se passar em 1953. A trama acompanha uma nova geração da família Shelby em meio ao período de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial.
O enredo também deve explorar as mudanças em Birmingham, cenário central da história, que enfrenta os impactos do pós-guerra.
Segundo as informações divulgadas, a produção já tem duas temporadas planejadas. Até o momento, não foi anunciada uma data de estreia.
Além da nova série, a franquia também ganhou um longa-metragem que busca concluir a história iniciada na TV. O filme foi lançado em março no catálogo da Netflix.
O projeto reúne nomes como:
A direção é de Tom Harper, que já trabalhou em episódios da série original.
Exibida entre 2013 e 2022, "Peaky Blinders" acompanha a trajetória da família Shelby e de seu líder, Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy.
Ao longo da narrativa, o personagem evolui de líder de gangue para empresário e figura política, em uma trama ambientada após a Primeira Guerra Mundial.