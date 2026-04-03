Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Peaky Blinders': nova série escala estrela da Marvel para o elenco

Após o sucesso do filme na Netflix, a franquia escala atriz da Marvel e confirma o retorno de veteranos como Sophie Rundle e Stephen Graham

Nova série de 'Peaky Blinders' terá Lashana Lynch, atriz da Marvel, no elenco (Marvel/Divulgação)

Nova série de 'Peaky Blinders' terá Lashana Lynch, atriz da Marvel, no elenco (Marvel/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 3 de abril de 2026 às 12h15.

A série Peaky Blinders ganhará um novo projeto derivado ambientado na década de 1950. A produção contará com a atriz Lashana Lynch, conhecida por trabalhos no universo da Marvel. A informação foi divulgada pelo site What’s on Netflix.

Ainda não há detalhes sobre a personagem que será interpretada pela atriz.

Nova fase da família Shelby

A nova série está em produção e deve se passar em 1953. A trama acompanha uma nova geração da família Shelby em meio ao período de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial.

O enredo também deve explorar as mudanças em Birmingham, cenário central da história, que enfrenta os impactos do pós-guerra.

Projeto prevê duas temporadas

Segundo as informações divulgadas, a produção já tem duas temporadas planejadas. Até o momento, não foi anunciada uma data de estreia.

Além da nova série, a franquia também ganhou um longa-metragem que busca concluir a história iniciada na TV. O filme foi lançado em março no catálogo da Netflix.

O projeto reúne nomes como:

  • Cillian Murphy,
  • Stephen Graham,
  • Rebecca Ferguson,
  • Barry Keoghan,
  • Tim Roth,
  • Jay Lycurgo.

A direção é de Tom Harper, que já trabalhou em episódios da série original.

História acompanha ascensão de Tommy Shelby

Exibida entre 2013 e 2022, "Peaky Blinders" acompanha a trajetória da família Shelby e de seu líder, Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy.

Ao longo da narrativa, o personagem evolui de líder de gangue para empresário e figura política, em uma trama ambientada após a Primeira Guerra Mundial.

Acompanhe tudo sobre:SériesMarvelNetflixFilmes

Mais de Pop

BBB 26: quem virou alvo após a saída de Solange Couto

Sem final feliz e ninguém a salvo: como será o final de 'The Boys'

BBB 26: Ana Paula dispara e vira favorita isolada da edição, mostra enquete

Por que não pode comer carne na Sexta-feira Santa?

Mais na Exame

Carreira

Geração Z valoriza home-office e Millennials bônus: o que cada geração quer no mercado de trabalho

Mercados

Crise no luxo: dona da Louis Vuitton tem pior início de ano da história

Negócios

Como o Rei do Mate aposta na economia do Ozempic para ir além dos R$ 410 milhões

Ciência

Nasa divulga primeira foto da Terra em missão Artemis II; veja