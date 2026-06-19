Diretor de 'Rivais' fez filme sobre Sam Altman com Amazon, mas empresa recua

O diretor de “Rivais”, Luca Guadagnino, estava prestes a lançar um filme sobre Sam Altman, CEO da OpenAI, mas o projeto foi retirado da Amazon MGM Studios. Intitulado “Artificial”, o longa estava em fase final de produção e agora será oferecido a outros estúdios.

A decisão foi confirmada pela Amazon, de acordo com a Variety, que afirmou em comunicado enviado à imprensa que o filme “seria melhor servido se fosse lançado por outro estúdio” e que trabalha com a equipe de produção para encontrar uma nova casa para o projeto.

“Temos o máximo respeito e admiração por Luca Guadagnino como cineasta premiado — além de uma relação de longa data que esperamos continuar”, afirmou um porta-voz da empresa, segundo a revista.

“Artificial” seria a terceira colaboração entre Luca Guadagnino e a Amazon MGM Studios. O acordo entre o diretor e o estúdio já havia resultado em “Rivais”, filme estrelado por Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist lançado em 2024, e em “After the Hunt”, com Andrew Garfield, Julia Roberts e Ayo Edebiri.

Agora, a equipe do filme busca um novo distribuidor. Segundo o Deadline, outros estúdios já começaram a assistir ao longa, e as negociações sobre o futuro do projeto continuam.

Filme sobre crise da OpenAI em 2023

“Artificial” acompanha um período turbulento da história da OpenAI, quando Sam Altman foi demitido do cargo de CEO em novembro de 2023 e retornou poucos dias depois.

O filme é dirigido por Guadagnino a partir de um roteiro de Simon Rich, ex-integrante do tradicional programa de comédia “Saturday Night Live”, e tem Andrew Garfield no papel de Altman. Essa não seria a primeira vez que o ator vive um magnata da tecnologia. Garfield também interpretou Eduardo Saverin, co-fundador do Facebook, no longa "A Rede Social" de David Fincher.

O elenco também conta com Monica Barbaro como Mira Murati, ex-diretora de tecnologia da OpenAI, com Yura Borisov, ator revelado em "Anora", como Ilya Sutskever, ex-cientista-chefe da empresa, e com Ike Barinholtz como Elon Musk.

Além deles, participam do longa nomes como Mark Rylance, Billie Lourd, Jason Schwartzman, Cooper Koch e Cooper Hoffman.

Amazon havia feito parceria bilionária com OpenAI

A saída da Amazon ocorre poucos meses depois de a companhia anunciar uma parceria estratégica com a OpenAI. Em fevereiro, a empresa afirmou que investiria US$ 50 bilhões na organização de inteligência artificial para ampliar o uso da Amazon Web Services e desenvolver modelos personalizados de IA.

Segundo a The Hollywood Reporter, a decisão de retirar “Artificial” do catálogo da Amazon MGM acontece em um momento considerado significativo por causa da proximidade entre as duas empresas.

A revista também destacou que Altman e o CEO da Amazon, Jeff Bezos, têm uma relação próxima. Altman esteve, inclusive, no casamento de Bezos na Itália no ano passado.

Testes do filme tiveram boa recepção

Antes de ser retirado pela Amazon, “Artificial” já havia passado por sessões de teste. De acordo com a Variety, as exibições tiveram uma recepção positiva, e o filme começou a ser apresentado a outros estúdios interessados.

Ainda segundo a publicação, pessoas que assistiram ao longa afirmaram que as versões de Sam Altman e Elon Musk retratadas no filme são os personagens pelos quais o público teria menor identificação.

A produção também já havia sido exibida em diferentes versões de roteiro antes da entrada de Guadagnino no projeto.