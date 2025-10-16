Para Jeff Bezos, fundador da Amazon, seres humanos viverão no espaço em até 20 anos

Para Jeff Bezos, a inteligência artificial (IA) e a exploração espacial são as chaves para um futuro mais próspero e excitante para a humanidade.

Durante participação na Italian Tech Week 2025, o fundador da Amazon compartilhou uma visão otimista, afirmando que os avanços tecnológicos trazem mais oportunidades do que preocupações.

Segundo Bezos, até 2045, a IA não só revolucionará as tarefas cotidianas, como o trajeto ao trabalho, mas também abrirá portas para que os seres humanos vivam e trabalhem em outros planetas.

Bezos acredita que, nos próximos anos, milhões de pessoas viverão no espaço, mas não por necessidade — elas farão isso por escolha própria. “Não precisamos que as pessoas vivam no espaço”, disse ele, explicando que, em vez de enviar humanos para tarefas no espaço, robôs serão capazes de realizar esses trabalhos de forma mais eficiente e econômica.

Ele também vê a exploração espacial como um passo natural no avanço da tecnologia. "A tecnologia vai acelerar, e os humanos vão explorar novas fronteiras, não apenas na Terra, mas além dela", disse.

Contrariando visões mais apocalípticas sobre o impacto da IA, como as que surgiram após o lançamento do ChatGPT, Bezos tem uma perspectiva diferente.

Para ele, a IA, assim como outras invenções ao longo da história, como o arado há 10.000 anos, aumentará a abundância de toda a civilização. "Essas ferramentas aumentam nossa abundância, e esse padrão continuará", afirmou, defendendo que a tecnologia sempre esteve ligada ao progresso humano.

Altman e Musk concordam

Bezos não está sozinho em sua visão otimista sobre o futuro.

Sam Altman, CEO da OpenAI, também compartilha essa expectativa, prevendo que, dentro de 10 anos, graduados universitários estarão trabalhando em empregos totalmente novos e bem remunerados no espaço.

Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, é igualmente otimista, acreditando que os humanos estarão em Marte já em 2028, com a SpaceX liderando os esforços de exploração espacial.

Bill Gates foca na Terra

Por outro lado, Bill Gates, cofundador da Microsoft, adota uma abordagem mais cautelosa. Em entrevistas passadas, Gates sugeriu que os esforços para explorar o espaço poderiam ser melhor direcionados para resolver problemas urgentes aqui na Terra.

Ele também vê um lado positivo na tecnologia, especialmente na IA, que poderia permitir uma jornada de trabalho reduzida para os seres humanos, liberando mais tempo para atividades pessoais e criativas.