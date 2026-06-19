Dia do Cinema Brasileiro oferece ingresso por R$ 10 em salas de São Paulo e Rio; veja como conseguir

O Dia do Cinema Brasileiro, comemorado nesta sexta-feira, 19, motivou uma ação promocional do cinema de rua Belas Artes. Em meio ao período de Copa do Mundo, a rede disponibiliza ingressos por R$ 10 para produções nacionais que estão em cartaz.

A iniciativa ocorre exclusivamente nas unidades localizadas no shopping Frei Caneca, em São Paulo (SP), e em Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ).

A data presta homenagem ao ítalo-brasileiro Afonso Segreto, responsável por registrar, em 1898, as primeiras imagens em movimento realizadas no Brasil com um cinematógrafo. As gravações retrataram a chegada à baía de Guanabara.

Como conseguir ingresso por R$ 10?

Para obter o benefício, o público precisa ir até a bilheteria vestindo uma camiseta nas cores verde ou amarela. A condição é obrigatória para a compra do ingresso com valor promocional.

Entre os filmes nacionais em exibição para a celebração está "Quinze Dias". Lançado nesta semana, o longa acompanha Felipe, um adolescente que enfrenta episódios de bullying na escola e aguarda o encerramento do semestre para dedicar o tempo livre à leitura e às séries. Os planos mudam quando sua mãe comunica que a família receberá um visitante em casa: Caio, a primeira paixão de infância do protagonista.