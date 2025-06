'Me chame de ChatGPT': Luca Guadagnino vai dirigir filme sobre inteligência artificial da OpenAI

Luca Guadagnino, diretor italiano conhecido pelo filme Me Chame pelo Seu Nome (2017), está desenvolvendo um novo projeto cinematográfico que terá como tema o ChatGPT, a inteligência artificial (IA) de conversação desenvolvida pela OpenAI.

A notícia marca uma nova fase na carreira do cineasta, reconhecido por seu estilo sensível e pela capacidade de explorar complexas emoções humanas em suas obras.

A trajetória de Luca Guadagnino no cinema

Guadagnino ganhou destaque internacional com Me Chame pelo Seu Nome, filme baseado no romance homônimo de André Aciman, que narra a história de um jovem de 17 anos, Elio Perlman (interpretado por Timothée Chalamet), e seu relacionamento com Oliver (Armie Hammer), um acadêmico que passa o verão na casa da família de Elio na Itália.

O longa foi aclamado pela crítica, recebeu quatro indicações ao Oscar e venceu na categoria de Melhor Roteiro Adaptado, consolidando o diretor como uma voz importante no cinema contemporâneo.

O novo projeto sobre o ChatGPT

A escolha de Guadagnino para dirigir um filme sobre o ChatGPT indica um interesse em explorar temas atuais e tecnológicos sob uma perspectiva narrativa profunda, possivelmente investigando as relações entre humanos e inteligência artificial, um campo que levanta questões éticas, emocionais e sociais.

Essa abordagem está alinhada com seu histórico de trabalhos que combinam complexidade emocional e visuais marcantes.

O que esperar do filme sobre o ChatGPT

Embora ainda não haja muitos detalhes divulgados sobre o enredo ou o formato do filme, o envolvimento de Guadagnino sugere que o projeto poderá transcender o simples documentário ou ficção científica tradicional, trazendo um olhar mais humano e reflexivo sobre como tecnologias como o ChatGPT impactam a comunicação, a criatividade e as interações pessoais.

A continuidade na carreira de Guadagnino

O novo filme também representa uma continuidade na carreira do diretor, que recentemente lançou Challengers (2024) e Queer (2024), consolidando-se como um cineasta que transita entre diferentes gêneros e temáticas, sempre com um foco na profundidade narrativa e na qualidade estética.