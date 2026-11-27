São 8h, a primeira reunião ainda não começou e há alguns minutos para conferir o noticiário. No Exame+, esse intervalo pode começar pelos stories: conteúdos selecionados pela redação que aparecem no topo da aba Destaques, na área de Jornalismo.

O percurso começa pelas imagens circulares acima das manchetes. Ao tocar em um destaque de texto, o leitor encontra o conteúdo dividido em telas. É uma maneira de começar por um assunto específico, acompanhar seus principais pontos e decidir o que merece uma leitura mais demorada.

Reservar três minutos para esse primeiro contato é uma sugestão de rotina, não uma duração fixa do recurso. O tempo necessário depende dos conteúdos escolhidos e do ritmo de leitura. Nos stories de texto e imagem, manter o dedo pressionado sobre a tela pausa a passagem automática — útil quando um dado ou uma explicação exige mais atenção.

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A redação escolhe o que merece destaque

No Exame+, a seleção dos destaques é editorial. As diretrizes priorizam reportagens exclusivas, notícias de impacto sobre negócios e finanças, movimentos relevantes do mercado, entrevistas e especiais.

A orientação também é concentrar cada tema em um destaque, substituindo a versão anterior quando houver uma evolução da notícia.

A referência editorial é trabalhar com conteúdos recentes, em geral com uma janela de até 24 horas, ou menor quando o fato já tiver sido superado. Existem exceções previstas, como especiais e conteúdos relacionados ao calendário do mercado. Essa orientação não significa que todo o conjunto seja trocado automaticamente a cada 24 horas.

A documentação técnica prevê uma configuração de prazo para retirar stories do aplicativo, mas sua aplicação depende de ativação. Por isso, a janela editorial não deve ser confundida com uma promessa de renovação automática ou atualização contínua.

Quando a notícia pede mais tempo

O caminho para continuar a leitura varia conforme o formato. Nos stories de vídeo e de transmissão ao vivo, o botão no alto da tela abre o artigo associado. Nos stories de texto, o conteúdo se distribui pelas próprias telas. Para localizar outras reportagens sobre o assunto, o leitor pode recorrer à busca do aplicativo.

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Ao abrir uma matéria, também é possível salvá-la para outro momento. Assim, uma consulta rápida pela manhã pode dar origem a uma leitura mais extensa à noite, sem que seja necessário concluir tudo no mesmo intervalo. O aplicativo permite ainda compartilhar matérias diretamente com outras pessoas.

A rotina pode combinar esses dois tempos: primeiro, conhecer os assuntos selecionados pela redação; depois, escolher quais reportagens merecem atenção integral. Os três minutos são o começo da leitura, não uma obrigação de encerrá-la.

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