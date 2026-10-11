5 campanhas da semana para conferir: especial Dia das Crianças

RESUMO ＋ Em 2026, as principais campanhas para o Dia das Crianças exploram temas como presença familiar, nostalgia, brincadeira e bem-estar. As ações incluem incentivo ao uso consciente do celular, triagem visual infantil, doações ao Criança Esperança e o retorno da TV Globinho.

O Dia das Crianças é uma das datas em que as marcas disputam espaço entre o imaginário infantil e as memórias afetivas dos adultos. Em 2026, as campanhas exploram esse território por caminhos distintos: da nostalgia de personagens que marcaram gerações à importância de estar presente na infância, passando por iniciativas que conectam brincadeira, entretenimento e bem-estar.

Mais do que falar diretamente com as crianças, as ações miram pais, responsáveis e adultos que cresceram com referências que continuam vivas na cultura popular.

Confira cinco campanhas que entraram no radar da EXAME nesta semana e mostram diferentes formas de abordar a data.

Presença sem interferência

A Vivo aproveita o Dia das Crianças para reforçar a importância de pais e filhos criarem momentos de presença e conexão, longe do smartphone. Criada pela Africa Creative, a campanha mostra mãe e filha compartilhando uma história de fantasia enquanto o celular está em outro cômodo. A ação integra a plataforma “Tem Tempo Pra Tudo” e convida o público a deixar o aparelho de lado para aproveitar os momentos em família.

Sons da infância

O QuintoAndar reuniu os irmãos e dubladores Wendel e Úrsula Bezerra, conhecidos por dar voz a personagens como Bob Esponja, Goku e Naruto, em uma campanha que aposta na nostalgia. O filme faz um paralelo entre a casa dos sonhos imaginada na infância e o lar construído na vida adulta, mostrando como a relação com a moradia muda ao longo do tempo. Essa é a primeira vez que os irmãos protagonizam juntos uma campanha publicitária.

Teste de visão

O McDonald's transformou a caixa do McLanche Feliz em uma ferramenta lúdica de triagem da saúde ocular infantil na campanha “Happy View”, criada pela Galeria em parceria com o Hospital CEMA. A embalagem integra um kit com lentes e um teste de acuidade visual para identificar possíveis problemas de visão em crianças. A iniciativa também oferece triagens oftalmológicas gratuitas para crianças de 3 a 13 anos, até o dia 12 de outubro, em uma unidade do hospital em São Paulo.

Famosos se reencontram com a infância

A Globo e a Unesco lançaram uma série de vídeos da campanha “Juntos pela infância” para mobilizar doações ao Criança Esperança 2026. Os filmes trazem Lázaro Ramos, Isabelle Drummond, Tadeu Schmidt e Tia Milena em uma reflexão sobre o poder de transformar realidades.

A volta da TV Globinho

Também como parte das ações do Criança Esperança 2026, a Globo resgatou a TV Globinho em uma edição especial, mais de dez anos após o fim do programa infantil. A iniciativa integra a Maratona da Esperança, que aposta na nostalgia para revisitar personagens, brincadeiras e memórias da infância. A edição reuniu desenhos como Dragon Ball Z, Digimon e Três Espiãs Demais, com apresentação de Letícia Colin e Geovanna Tominaga.