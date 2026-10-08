'Bridgerton' terá nova série sobre Violet e Edmund; veja o que sabemos

Nova minissérie de 'Bridgerton' contará a história de amor de Violet e Edmund, pais dos oito irmãos da família (Divulgação/Netflix)
Repórter
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10h22.
A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 8, uma nova minissérie do universo de Bridgerton, que contará a história de amor da jovem Violet com Edmund Bridgerton, futuro visconde e pai dos oito irmãos da família. Shonda Rhimes será responsável pelo roteiro e pela produção, além de atuar como showrunner ao lado de Nicholas Nardini. O anúncio ocorre durante as gravações da quinta temporada da série principal.
A Netflix anunciou uma nova série do universo de 'Bridgerton' nesta quinta-feira, 8 de outubro. A produção vai acompanhar a juventude de Violet Bridgerton e o início de seu romance com Edmund Bridgerton, futuro visconde e pai dos oito irmãos da família.
A história será apresentada em formato de minissérie e terá Shonda Rhimes, criadora de "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton", como roteirista, produtora-executiva e showrunner, função que dividirá com Nicholas Nardini.
O anúncio foi feito pela Netflix por meio do Tudum, plataforma oficial de notícias do streaming, enquanto a quinta temporada de "Bridgerton" está em produção em Londres.
A minissérie vai mostrar como Violet e Edmund Bridgerton se apaixonaram, antes dos acontecimentos da série principal.
Na história original, Violet é interpretada por Ruth Gemmell e aparece como a matriarca viúva da família Bridgerton. Seu relacionamento com Edmund é parte importante do passado dos personagens, embora o visconde já tenha morrido quando os acontecimentos da série principal começam.
A proposta segue o caminho de "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton", produção que explorou a juventude da rainha Charlotte e seu relacionamento com o rei George.
Shonda Rhimes já havia aprofundado a vida amorosa de Violet na quarta temporada de "Bridgerton", incluindo uma cena em que a personagem aborda seus próprios desejos românticos.
A nova minissérie será produzida pela Netflix em parceria com a Shondaland, empresa de Shonda Rhimes.
Rhimes e Nicholas Nardini assinam o roteiro, a produção-executiva e o comando criativo da série. Tom Verica, que já dirigiu episódios de "Bridgerton", e Betsy Beers também serão produtores-executivos.
O anúncio divulgado pela Netflix não informa a data de estreia nem os nomes dos atores que interpretarão Violet e Edmund na juventude.
Enquanto a nova minissérie é desenvolvida, as gravações da quinta temporada de "Bridgerton" continuam em Londres.
Os próximos episódios serão centrados em Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, e em sua segunda chance no amor ao lado de Michaela, personagem de Masali Baduza.
Francesca é a terceira filha de Violet e tem uma personalidade mais reservada. A nova temporada vai explorar seu relacionamento com Michaela, apresentada como uma herdeira de personalidade ousada.
A quarta temporada, lançada em 2026, estreou na liderança do Top 10 global de séries em língua inglesa da Netflix e entrou no ranking dos dez títulos mais assistidos em 92 países, segundo a plataforma.
A Netflix também já confirmou uma sexta temporada de "Bridgerton", anunciada em maio de 2025.
Sim. A Netflix anunciou em 8 de outubro de 2026 uma minissérie sobre a juventude de Violet Bridgerton e seu romance com Edmund Bridgerton.
A produção contará como Violet conheceu e se apaixonou por Edmund Bridgerton, que se tornaria seu marido e pai dos oito irmãos da família.
A Netflix confirmou a produção, mas não informou uma data de estreia no anúncio de 8 de outubro de 2026.
Shonda Rhimes e Nicholas Nardini serão responsáveis pelo roteiro, pela produção-executiva e pelo comando criativo. Tom Verica e Betsy Beers também participam da produção-executiva.
A quinta temporada vai acompanhar Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, e sua história de amor com Michaela, personagem de Masali Baduza.