'Bridgerton' terá nova série sobre Violet e Edmund; veja o que sabemos

RESUMO ＋ A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 8, uma nova minissérie do universo de Bridgerton, que contará a história de amor da jovem Violet com Edmund Bridgerton, futuro visconde e pai dos oito irmãos da família. Shonda Rhimes será responsável pelo roteiro e pela produção, além de atuar como showrunner ao lado de Nicholas Nardini. O anúncio ocorre durante as gravações da quinta temporada da série principal.

A Netflix anunciou uma nova série do universo de 'Bridgerton' nesta quinta-feira, 8 de outubro. A produção vai acompanhar a juventude de Violet Bridgerton e o início de seu romance com Edmund Bridgerton, futuro visconde e pai dos oito irmãos da família.

A história será apresentada em formato de minissérie e terá Shonda Rhimes, criadora de "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton", como roteirista, produtora-executiva e showrunner, função que dividirá com Nicholas Nardini.

O anúncio foi feito pela Netflix por meio do Tudum, plataforma oficial de notícias do streaming, enquanto a quinta temporada de "Bridgerton" está em produção em Londres.

Qual será a história da nova série de 'Bridgerton'?

A minissérie vai mostrar como Violet e Edmund Bridgerton se apaixonaram, antes dos acontecimentos da série principal.

Na história original, Violet é interpretada por Ruth Gemmell e aparece como a matriarca viúva da família Bridgerton. Seu relacionamento com Edmund é parte importante do passado dos personagens, embora o visconde já tenha morrido quando os acontecimentos da série principal começam.

A proposta segue o caminho de "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton", produção que explorou a juventude da rainha Charlotte e seu relacionamento com o rei George.

Shonda Rhimes já havia aprofundado a vida amorosa de Violet na quarta temporada de "Bridgerton", incluindo uma cena em que a personagem aborda seus próprios desejos românticos.

Quem está por trás da nova produção?

A nova minissérie será produzida pela Netflix em parceria com a Shondaland, empresa de Shonda Rhimes.

Rhimes e Nicholas Nardini assinam o roteiro, a produção-executiva e o comando criativo da série. Tom Verica, que já dirigiu episódios de "Bridgerton", e Betsy Beers também serão produtores-executivos.

O anúncio divulgado pela Netflix não informa a data de estreia nem os nomes dos atores que interpretarão Violet e Edmund na juventude.

O que esperar da 5ª temporada de 'Bridgerton'?

Enquanto a nova minissérie é desenvolvida, as gravações da quinta temporada de "Bridgerton" continuam em Londres.

Os próximos episódios serão centrados em Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, e em sua segunda chance no amor ao lado de Michaela, personagem de Masali Baduza.

Francesca é a terceira filha de Violet e tem uma personalidade mais reservada. A nova temporada vai explorar seu relacionamento com Michaela, apresentada como uma herdeira de personalidade ousada.

A quarta temporada, lançada em 2026, estreou na liderança do Top 10 global de séries em língua inglesa da Netflix e entrou no ranking dos dez títulos mais assistidos em 92 países, segundo a plataforma.

A Netflix também já confirmou uma sexta temporada de "Bridgerton", anunciada em maio de 2025.