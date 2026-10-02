'Nosferatu', sucesso de Robert Eggers, chega à Netflix em especial de Halloween

O terror "Nosferatu", dirigido por Robert Eggers, chega ao catálogo da Netflix no Brasil nesta sexta-feira, 2. Lançado originalmente nos cinemas em 2024, o filme revisita o clássico alemão "Nosferatu: Uma Sinfonia de Horror", de 1922.

A produção se tornou um dos principais sucessos comerciais da carreira de Eggers. Com orçamento estimado em US$ 50 milhões, o filme arrecadou cerca de US$ 182 milhões nas bilheterias mundiais.

A chegada à Netflix acontece durante a programação de outubro dedicada ao terror e ao Halloween. O filme divide espaço no catálogo com títulos como "Pânico", "Halloween", "Um Lugar Silencioso" e "Pecadores".

Qual é a história de 'Nosferatu'?

Ambientado na Alemanha do século XIX, o filme acompanha Ellen Hutter, uma jovem que passa a ser perseguida pelo vampiro Conde Orlok.

A história começa quando Thomas Hutter, marido de Ellen, viaja para a Transilvânia para tratar de um negócio imobiliário com Orlok. A partir desse encontro, o vampiro desenvolve uma obsessão por Ellen e passa a representar uma ameaça para ela e para as pessoas ao seu redor.

A própria Focus Features descreve a produção como uma história gótica de obsessão entre uma jovem assombrada e um vampiro fascinado por ela.

Quem está no elenco?

Bill Skarsgård interpreta o Conde Orlok, enquanto Lily-Rose Depp vive Ellen Hutter. O elenco também conta com Nicholas Hoult como Thomas Hutter, Aaron Taylor-Johnson como Friedrich Harding e Emma Corrin como Anna Harding.

Willem Dafoe interpreta o professor Albin Eberhart von Franz. Ralph Ineson e Simon McBurney completam o elenco principal.

O sucesso de 'Nosferatu'

O filme teve uma recepção positiva da crítica e alcançou 85% de aprovação no Rotten Tomatoes, considerando mais de 380 avaliações. Nas telonas, "Nosferatu" arrecadou US$ 95,6 milhões nos Estados Unidos e US$ 86,3 milhões em outros mercados, chegando ao total de US$ 181,9 milhões mundialmente, segundo dados do Box Office Mojo.

A produção também chegou à temporada de premiações. "Nosferatu" recebeu quatro indicações ao Oscar, nas categorias de Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Design de Produção e Melhor Maquiagem e Penteados.