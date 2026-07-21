Show de Harry Styles é cancelado nesta terça-feira, 21; veja motivo

O show de Harry Styles, previsto para acontecer nesta terça-feira, 21, foi cancelado. A informação foi publicada pela Live Nation, produtora do evento, por meio das redes sociais.

Esta seria a terceira de quatro apresentações da turnê do pop-star britânico no Brasil. A Together Together Tour desembarcou em São Paulo na sexta-feira, 17.

Por que o show de Harry Styles foi cancelado?

Segundo publicação da Live Nation, a apresentação de Harry Styles de hoje foi cancelada devido a problemas de saúde na turnê. Não foi especificado o estado de saúde do cantor e de sua equipe.

Os ingressos serão reembolsados pelo mesmo canal de compra e todos os portadores de entradas para o show de terça-feira terão uma oportunidade de adquirir ingressos para o show da próxima sexta-feira, 24, em uma leva exclusiva, enquanto os estoques durarem.

A produtora informou que está trabalhando junto ao MorumBIS para liberar o maior número possível de ingressos para o show de sexta-feira, mas que mais informações serão enviadas aos fãs pela Ticketmaster por e-mail.