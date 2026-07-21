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Show de Harry Styles é cancelado nesta terça-feira, 21; veja motivo

Live Nation comunicou o cancelamento do que seria a terceira apresentação da Together, Together Tour de Harry Styles em São Paulo

Harry Styles: cantor foi flagrado por Adriane Galisteu no interior de São Paulo na última segunda-feira, 20 (Divulgação / Sony Music)

Harry Styles: cantor foi flagrado por Adriane Galisteu no interior de São Paulo na última segunda-feira, 20 (Divulgação / Sony Music)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de julho de 2026 às 09h23.

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O show de Harry Styles, previsto para acontecer nesta terça-feira, 21, foi cancelado. A informação foi publicada pela Live Nation, produtora do evento, por meio das redes sociais.

Esta seria a terceira de quatro apresentações da turnê do pop-star britânico no Brasil. A Together Together Tour desembarcou em São Paulo na sexta-feira, 17.

Por que o show de Harry Styles foi cancelado?

Segundo publicação da Live Nation, a apresentação de Harry Styles de hoje foi cancelada devido a problemas de saúde na turnê. Não foi especificado o estado de saúde do cantor e de sua equipe.

Os ingressos serão reembolsados pelo mesmo canal de compra e todos os portadores de entradas para o show de terça-feira terão uma oportunidade de adquirir ingressos para o show da próxima sexta-feira, 24, em uma leva exclusiva, enquanto os estoques durarem.

A produtora informou que está trabalhando junto ao MorumBIS para liberar o maior número possível de ingressos para o show de sexta-feira, mas que mais informações serão enviadas aos fãs pela Ticketmaster por e-mail.

Lamentamos profundamente informar que o show do Harry Styles que aconteceria na terça-feira, 21 de julho de 2026, no MorumBIS, foi cancelado devido a um problema de saúde na turnê. Os ingressos para este show serão reembolsados pelo mesmo canal de compra. Um e-mail com mais… pic.twitter.com/cyWKCEPVu5

— Live Nation Brasil (@LiveNationBR) July 21, 2026

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