Como pedir reembolso do show de Harry Styles cancelado em SP? Veja o que fazer

Harry Styles: show de sexta-feira, 24, está mantido ( Samir Hussein/WireImage/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 21 de julho de 2026 às 10h14.
A Live Nation anunciou que o show do cantor britânico Harry Styles desta terça-feira, 21, foi cancelado por problemas de saúde.
Esta seria a terceira apresentação de Styles no país com a turnê "Together, Together", que desembarcou em São Paulo na última sexta-feira, 17. O show desta sexta-feira, 24, está mantido.
De acordo com informações disponibilizadas no site da Ticketmaster para portadores de ingressos para o show desta terça-feira, o reembolso irá acontecer pelos meios de compra oficiais.
Compras realizadas pelo site ou na bilheteria física com pagamento por meio de cartão (débito ou crédito) terão o reembolso processado automaticamente, utilizando a mesma forma de pagamento da compra.
Para compras realizadas pelo site ou na bilheteria física com pagamento feito por Pix, o reembolso será processado com base na data de compra do cliente.
Para compras realizadas pelo site ou na bilheteria física com pagamento em dinheiro, o titular da compra deve comparecer na Bilheteria Oficial Ticketmaster até o dia 30 de julho.
Na bilheteria física, o cliente terá que apresentar um documento oficial com foto e entregar todos os ingressos físicos vinculados à compra ou apresentar os ingressos digitais.
Após a validação da autenticidade dos ingressos, o cliente poderá receber o reembolso no ato do atendimento, quando disponível; ou preencher um formulário com os dados bancários para que o valor seja depositado em sua conta, conforme o procedimento operacional adotado no momento do atendimento.
Shopping Ibirapuera
Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis – São Paulo/SP
Piso Jurupis (subsolo)
Horário de funcionamento:
Terça a sábado: das 10h às 22h;
Domingos e feriados: das 14h às 20h;
Fechado às segundas-feiras.
Segundo informações divulgadas pela Live Nation, os portadores de ingressos para o show desta terça-feira, 21, terão a oportunidade de adquirir entradas para a apresentação da próxima sexta-feira, 24, por meio de uma venda exclusiva de ingressos, com base na disponibilidade.
A empresa afirma estar trabalhando em conjunto com a equipe do MorumBIS para disponibilizar o máximo de ingressos possíveis.
Mais informações serão enviadas aos portadores por meio do e-mail cadastrado na Tickermaster.