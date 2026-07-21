Como pedir reembolso do show de Harry Styles cancelado em SP? Veja o que fazer

A Live Nation anunciou que o show do cantor britânico Harry Styles desta terça-feira, 21, foi cancelado por problemas de saúde.

Esta seria a terceira apresentação de Styles no país com a turnê "Together, Together", que desembarcou em São Paulo na última sexta-feira, 17. O show desta sexta-feira, 24, está mantido.

Como conseguir o reembolso?

De acordo com informações disponibilizadas no site da Ticketmaster para portadores de ingressos para o show desta terça-feira, o reembolso irá acontecer pelos meios de compra oficiais.

Compras realizadas pelo site ou na bilheteria física com pagamento por meio de cartão (débito ou crédito) terão o reembolso processado automaticamente, utilizando a mesma forma de pagamento da compra.

Cartão de crédito: o estorno pode ser identificado em até 2 ciclos da fatura, conforme a data de fechamento definida pelo dono da conta.

o estorno pode ser identificado em até 2 ciclos da fatura, conforme a data de fechamento definida pelo dono da conta. Cartão de débito: o reembolso será processado até o dia 03/08/2026, na mesma forma de pagamento utilizada.

Para compras realizadas pelo site ou na bilheteria física com pagamento feito por Pix, o reembolso será processado com base na data de compra do cliente.

Compras há menos de 90 dias a partir de 21/07: o pagamento será processado automaticamente na mesma conta utilizada para o pagamento, sem necessidade de ação do cliente.

o pagamento será processado automaticamente na mesma conta utilizada para o pagamento, sem necessidade de ação do cliente. Compras há mais de 90 dias a partir de 21/07: os clientes receberão um e-mail com instruções mais detalhadas da Ticketmaster para o processo de reembolso.

Como funciona o reembolso para quem pagou em dinheiro?

Para compras realizadas pelo site ou na bilheteria física com pagamento em dinheiro, o titular da compra deve comparecer na Bilheteria Oficial Ticketmaster até o dia 30 de julho.

Na bilheteria física, o cliente terá que apresentar um documento oficial com foto e entregar todos os ingressos físicos vinculados à compra ou apresentar os ingressos digitais.

Após a validação da autenticidade dos ingressos, o cliente poderá receber o reembolso no ato do atendimento, quando disponível; ou preencher um formulário com os dados bancários para que o valor seja depositado em sua conta, conforme o procedimento operacional adotado no momento do atendimento.

Shopping Ibirapuera

Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis – São Paulo/SP

Piso Jurupis (subsolo)

Horário de funcionamento:

Terça a sábado: das 10h às 22h;

Domingos e feriados: das 14h às 20h;

Fechado às segundas-feiras.

Venda exclusiva de ingressos para o show de sexta-feira

Segundo informações divulgadas pela Live Nation, os portadores de ingressos para o show desta terça-feira, 21, terão a oportunidade de adquirir entradas para a apresentação da próxima sexta-feira, 24, por meio de uma venda exclusiva de ingressos, com base na disponibilidade.

A empresa afirma estar trabalhando em conjunto com a equipe do MorumBIS para disponibilizar o máximo de ingressos possíveis.

Mais informações serão enviadas aos portadores por meio do e-mail cadastrado na Tickermaster.