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Com referências a Charlie Brown Jr., 99Food anuncia chegada a Santos

Ações simultâneas na orla da cidade unem esporte, música e cultura local para anunciar a estreia da plataforma

(Divulgação)

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Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 21 de julho de 2026 às 12h00.

Para anunciar a estreia da sua operação em Santos, a 99Food promoveu uma série de intervenções simultâneas pela cidade. No domingo, 19, jet skis e veleiros circularam pela orla com a identidade visual da marca. Um paraquedista sobrevoou a praia antes de aterrissar na faixa de areia, enquanto ciclistas, skatistas e surfistas participaram de ativações espalhadas pelos jardins e calçadões da orla santista.

Desenvolvidas pela agência Mutato, as ações têm como referência um dos símbolos culturais mais conhecidos de Santos, a banda Charlie Brown Jr. Inspirada nos versos "os caras do Charlie Brown invadiram a cidade", da música "O coro vai comê!", a iniciativa coloca a 99Food invadindo a cidade por céu, terra e mar para anunciar a chegada da plataforma ao litoral paulista.

"A ideia surgiu de uma vontade de mostrar que entendemos o quanto a relação do público com a identidade da região é importante. Queremos estar onde as pessoas já estão, nos lugares que elas reconhecem como delas, conectando com esses símbolos com respeito e admiração, não só chegando e 'ligando o app' por lá", explica Bruno Rossini, diretor de Comunicação da 99Food.

99Food ação em Santos

99Food: campanha ocupa céu, terra e mar para anunciar estreia em Santos (Divulgação)

Expansão

De acordo com o executivo, a estratégia da 99Food também reforça o quanto a empresa quer construir uma relação de longo prazo com toda a Baixada Santista.

“Nossa expansão não é só geográfica, é também cultural. Queremos ser uma plataforma que entra na vida das pessoas de verdade, não apenas mais um ícone no celular.”

Atuando desde 2025 no país, o serviço de delivery está presente em mais de 70 cidades de diferentes estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Pernambuco.

Para a companhia, crescer em novas regiões exige mais do que ampliar a área de atendimento dos restaurantes parceiros. Rossini afirma que a empresa busca construir um ecossistema envolvendo consumidores, estabelecimentos e entregadores desde o início da operação em cada mercado.

“Chegar à Baixada Santista mostra como crescemos pelo Brasil: respeitando a cultura de cada lugar, entendendo o jeito de viver da região e criando um ecossistema que beneficie restaurantes parceiros, entregadores e consumidores”, diz.

Como parte da estreia, a empresa também anunciou condições promocionais para incentivar a adesão inicial ao serviço, incluindo vouchers de desconto para usuários da região.
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