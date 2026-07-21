'Amuleto' da Espanha? Shakira manda recado à seleção após título da Copa do Mundo

A festa pelo título da seleção espanhola ganhou um momento especial com uma mensagem de Shakira. A cantora colombiana aproveitou a celebração da conquista da La Roja, em Madri, nesta segunda-feira, 20, para parabenizar os campeões e reforçar o carinho que mantém pelo país.

Mensagem aos campeões

Em um vídeo exibido durante a comemoração, Shakira elogiou o desempenho da equipe e destacou a força do grupo ao longo da campanha. "Quero parabenizar La Roja e Espanha por esse triunfo tão merecido. Vocês têm sido um time que realmente tem mostrado ao mundo o que é trabalhar em cooperação, o que é ter só uma mente e um só coração", declarou.

A fala da artista foi recebida com entusiasmo pelos torcedores, que acompanhavam a celebração do título.

Brincadeira sobre 'talismã'

Shakira também entrou no clima da festa ao comentar a fama de ser um "talismã" da seleção espanhola. Com bom humor, ela inverteu a ideia e atribuiu a sorte ao próprio país.

"Que alegria poder viver isso com vocês, que vontade de estar aí para celebrar. Me dizem que sou o talismã da Espanha, mas a verdade é que é a Espanha que me dá sorte", disse a cantora.

A origem da brincadeira está em uma coincidência curiosa. Shakira foi a intérprete de "Waka Waka", música oficial da Copa do Mundo de 2010, quando a Espanha conquistou seu primeiro título mundial.

Dezesseis anos depois, a cantora voltou a embalar o torneio com "Dai Dai", parceria com Burna Boy. Com a Espanha campeã mais uma vez, os torcedores reforçaram a ideia de que a colombiana é o "amuleto" da La Roja.

Piqué ficou de fora

Já Gerard Piqué, ex-marido da cantora, passou longe das comemorações. O ex-zagueiro, que foi um dos protagonistas da conquista de 2010 e vestiu a camisa da seleção espanhola por mais de uma década, não participou da festa organizada após a decisão.

😳 Shakira offered VIP entrance but her ex Gerard Piqué said NO!

He showed up to the 2026 World Cup Final with their sons Milan & Sasha, joined the regular queue at the main entrance, and did things his own way even when VIP access was right there.

Classy dad move or subtle power… pic.twitter.com/6ZeZXV4F8s — KumoriRaver (@kumoriRaver) July 21, 2026

O ex-Barcelona esteve no MetLife Stadium no último domingo, 19, para assistir à Espanha e Argentina ao lado de seus filhos, Sasha e Milan, mas acompanhou o jogo nas arquibancadas do estádio.

Por outro lado, na tribuna especial, estavam outros campeões do mundo de 2010, como Iker Casillas, Puyol, Xavi, Iniesta e Sérgio Ramos.