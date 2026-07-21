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'Amuleto' da Espanha? Shakira manda recado à seleção após título da Copa do Mundo

Em vídeo exibido durante a festa em Madri, a cantora elogiou a união da seleção e brincou que é a Espanha quem lhe dá sorte

Shakira: cantora colombiana gravou uma mensagem para os jogadores da seleção espanhola, elogiou o espírito coletivo da equipe e brincou sobre a fama de dar sorte à equipe (Webert Belício/AgNews)

Shakira: cantora colombiana gravou uma mensagem para os jogadores da seleção espanhola, elogiou o espírito coletivo da equipe e brincou sobre a fama de dar sorte à equipe (Webert Belício/AgNews)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de julho de 2026 às 11h51.

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A festa pelo título da seleção espanhola ganhou um momento especial com uma mensagem de Shakira. A cantora colombiana aproveitou a celebração da conquista da La Roja, em Madri, nesta segunda-feira, 20, para parabenizar os campeões e reforçar o carinho que mantém pelo país.

Mensagem aos campeões

Em um vídeo exibido durante a comemoração, Shakira elogiou o desempenho da equipe e destacou a força do grupo ao longo da campanha. "Quero parabenizar La Roja e Espanha por esse triunfo tão merecido. Vocês têm sido um time que realmente tem mostrado ao mundo o que é trabalhar em cooperação, o que é ter só uma mente e um só coração", declarou.

A fala da artista foi recebida com entusiasmo pelos torcedores, que acompanhavam a celebração do título.

Brincadeira sobre 'talismã'

Shakira também entrou no clima da festa ao comentar a fama de ser um "talismã" da seleção espanhola. Com bom humor, ela inverteu a ideia e atribuiu a sorte ao próprio país.

"Que alegria poder viver isso com vocês, que vontade de estar aí para celebrar. Me dizem que sou o talismã da Espanha, mas a verdade é que é a Espanha que me dá sorte", disse a cantora.

A origem da brincadeira está em uma coincidência curiosa. Shakira foi a intérprete de "Waka Waka", música oficial da Copa do Mundo de 2010, quando a Espanha conquistou seu primeiro título mundial.

Dezesseis anos depois, a cantora voltou a embalar o torneio com "Dai Dai", parceria com Burna Boy. Com a Espanha campeã mais uma vez, os torcedores reforçaram a ideia de que a colombiana é o "amuleto" da La Roja.

Piqué ficou de fora

Gerard Piqué, ex-marido da cantora, passou longe das comemorações. O ex-zagueiro, que foi um dos protagonistas da conquista de 2010 e vestiu a camisa da seleção espanhola por mais de uma década, não participou da festa organizada após a decisão.

O ex-Barcelona esteve no MetLife Stadium no último domingo, 19, para assistir à Espanha e Argentina ao lado de seus filhos, Sasha e Milan, mas acompanhou o jogo nas arquibancadas do estádio.

Por outro lado, na tribuna especial, estavam outros campeões do mundo de 2010, como Iker Casillas, Puyol, Xavi, Iniesta e Sérgio Ramos.

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