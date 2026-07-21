Entregador de comida conquista um dos maiores prêmios da literatura chinesa

Entre pedidos, semáforos e quilômetros percorridos pelas ruas da China, Wang Jibing encontrou espaço para escrever versos. Agora, o entregador de comida de 56 anos alcançou um feito raro: venceu o Prêmio Literário Lu Xun, uma das mais importantes premiações do país, graças a uma coletânea inspirada na vida de quem trabalha na economia de aplicativos.

Uma vida transformada em poesia

Natural da província de Jiangsu, Wang deixou a escola ainda adolescente por dificuldades financeiras. Ao longo da vida, trabalhou na construção civil, recolheu sucata, operou uma draga de areia e administrou um pequeno comércio antes de começar a fazer entregas em 2019. Mesmo diante dessa rotina, manteve o hábito da leitura e passou a registrar suas experiências em poemas.

A trajetória de Wang ganhou projeção nacional em 2022, quando o poema "Man in a Hurry" ("Homem com Pressa") viralizou nas redes sociais chinesas. O texto nasceu de uma experiência marcante durante uma entrega: um cliente informou o endereço errado, fazendo com que o entregador passasse horas tentando localizar o destino e concluir o pedido. 6 livros recém-lançados para atualizar as leituras nesta semana No ano seguinte, o escritor reuniu seus poemas na coletânea "Man in a Hurry: Poems of a Food Delivery Rider", inspirada em suas experiências como entregador de comida.

Seu livro "Low Flight" ("Voo Baixo"), publicado em 2024, reúne textos inspirados nas histórias de entregadores e nos desafios enfrentados durante o trabalho. A obra conquistou o júri do Prêmio Literário Lu Xun, criado em homenagem ao escritor considerado um dos fundadores da literatura chinesa moderna.

Wang afirma já ter escrito mais de 6 mil poemas desde que começou a trabalhar como entregador. Muitas ideias nasceram durante pequenas pausas, enquanto aguardava pedidos, elevadores ou clientes. Em outras ocasiões, ele registrava versos diretamente no celular antes de seguir viagem.

Literatura que nasce das ruas

O reconhecimento de Wang acompanha um movimento crescente na literatura chinesa, com autores vindos da classe trabalhadora conquistando leitores por retratarem experiências vividas fora dos círculos acadêmicos. Obras produzidas por entregadores, operários e trabalhadores migrantes ganharam espaço nos últimos anos ao mostrar o cotidiano da economia moderna sob uma perspectiva pessoal.

Entre os exemplos está "Eu Entrego Encomendas em Pequim", autobiografia do ex-entregador Hu Anyan, publicada em 2023 e posteriormente traduzida para o inglês. Outro caso é o de Fan Yusu, trabalhadora migrante que ganhou projeção nacional em 2017 com o ensaio autobiográfico "Eu Sou Fan Yusu", obra que viralizou e marcou sua estreia no cenário literário chinês.

Hoje, a China reúne cerca de 15 milhões de entregadores. Entre eles, há profissionais com diferentes formações e trajetórias, cenário que ajudou a ampliar o interesse por histórias inspiradas na realidade desse grupo.

O prêmio não muda seus planos

Apesar da conquista, Wang pretende continuar fazendo entregas. Em entrevistas à imprensa chinesa, afirmou que gosta da rotina nas ruas e deseja manter uma vida simples. Para ele, o prêmio representa o reconhecimento de sua trajetória como escritor, sem alterar a relação que construiu com o trabalho que inspira seus versos.

"Não preciso mais desse emprego para me sustentar, mas gosto do ambiente de trabalho e ele me mantém em forma. Quero uma vida simples, e o prêmio nunca mudará quem eu sou", disse ao jornal estatal chinês Global Times.