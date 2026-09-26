50 nomes de bebê curtos que devem fazer sucesso em 2027

Nomes de bebê curtos: estes nomes são uma inspiração para famílias que buscam opções simples e cheias de significado (Flavia Morlachetti/Getty Images)
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Publicado em 26 de setembro de 2026 às 05h22.
Escolher o nome de um bebê é uma das primeiras decisões que marcam a chegada de um novo integrante da família. Para quem espera a chegada de uma criança em 2027, os nomes curtos podem ser uma inspiração, com opções que combinam sonoridade agradável, escrita simples e personalidade.
De nomes delicados, como Lia e Mila, a alternativas marcantes, como Raul e Leon, há sugestões para diferentes estilos e preferências. A seguir, confira 50 nomes curtos para bebês que podem conquistar os pais ao longo de 2027.