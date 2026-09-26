Lua da Colheita encontra Saturno no céu neste sábado; veja como observar

A primeira lua cheia do outono no Hemisfério Norte promete um espetáculo para os observadores do céu neste fim de semana. Conhecida como Lua da Colheita, o fenômeno atingirá o pico de luminosidade neste sábado, 26, e aparecerá próxima de Saturno, que também estará em um dos melhores períodos do ano para observação.

Segundo informações reunidas com base em dados da Nasa, do EarthSky e do Almanaque do Velho Fazendeiro, o fenômeno poderá ser observado a olho nu, desde que o céu esteja limpo.

Quando observar a 'Lua da Colheita'?

Lua da Colheita atingirá sua fase cheia máxima às 13h49 (horário de Brasília) neste sábado, 26 de setembro. No entanto, o melhor momento para observá-la será logo após o pôr do sol, quando ela surgir no horizonte. atingirá sua fase cheia máxima às(horário de Brasília) neste sábado,. No entanto, o melhor momento para observá-la será logo após o pôr do sol, quando ela surgir no horizonte.

Até segunda-feira, 28 de setembro, Saturno também aparecerá próximo da Lua no céu, criando um raro alinhamento visual.

Além de Saturno, Netuno também estará na mesma região do céu. Segundo a Nasa, porém, o planeta é muito menos brilhante e normalmente só pode ser visto com binóculos ou telescópio, em locais de céu escuro.

Por que Saturno estará tão brilhante?

De acordo com o EarthSky, Saturno se aproxima da oposição, fenômeno que ocorrerá em 4 de outubro.

Nessa configuração, a Terra fica posicionada entre o Sol e o planeta, fazendo com que Saturno esteja mais próximo do nosso planeta em sua órbita e, consequentemente, pareça maior e mais brilhante no céu noturno.

Por isso, as próximas semanas serão consideradas um dos melhores períodos do ano para observar o planeta anelado.

O que é a 'Lua da Colheita'?

A Lua da Colheita é o nome dado à lua cheia que ocorre mais próxima do equinócio de outono no Hemisfério Norte.

Segundo o Almanaque do Velho Fazendeiro, o nome surgiu porque, antes da iluminação artificial, agricultores aproveitavam o brilho prolongado da Lua para continuar a colheita após o pôr do sol.

A lua cheia de setembro também é conhecida por outros nomes em diferentes tradições. Entre povos indígenas da América do Norte, por exemplo, ela recebeu denominações relacionadas à colheita do milho e às mudanças sazonais da vegetação.

Por que a Lua parece alaranjada?

Muitas pessoas associam a Lua da Colheita a uma coloração alaranjada. Segundo o EarthSky, essa tonalidade não é exclusiva desse fenômeno.

Ela ocorre porque, quando a Lua está próxima do horizonte, sua luz atravessa uma camada mais espessa da atmosfera terrestre antes de chegar aos nossos olhos, espalhando parte dos comprimentos de onda da luz e deixando o astro com aparência mais dourada ou âmbar.

Quais serão as próximas luas cheias?

Depois da Lua da Colheita, outras três luas cheias estão previstas para 2026, segundo o Farmers' Almanac:

26 de outubro: Lua do Caçador ;

; 24 de novembro: Lua do Castor ;

; 23 de dezembro: Lua Fria.

As luas cheias de novembro e dezembro também serão superluas, fenômeno que ocorre quando o satélite natural está mais próximo da Terra em sua órbita, parecendo ligeiramente maior e mais brilhante.