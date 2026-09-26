Lua da Colheita encontra Saturno no céu neste sábado; veja como observar

Lua da Colheita: lua cheia de setembro aparecerá próxima a Saturno neste fim de semana (Freepik)
Redatora
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 09h00.
A primeira lua cheia do outono no Hemisfério Norte promete um espetáculo para os observadores do céu neste fim de semana. Conhecida como Lua da Colheita, o fenômeno atingirá o pico de luminosidade neste sábado, 26, e aparecerá próxima de Saturno, que também estará em um dos melhores períodos do ano para observação.
Segundo informações reunidas com base em dados da Nasa, do EarthSky e do Almanaque do Velho Fazendeiro, o fenômeno poderá ser observado a olho nu, desde que o céu esteja limpo.
Até segunda-feira, 28 de setembro, Saturno também aparecerá próximo da Lua no céu, criando um raro alinhamento visual.
Além de Saturno, Netuno também estará na mesma região do céu. Segundo a Nasa, porém, o planeta é muito menos brilhante e normalmente só pode ser visto com binóculos ou telescópio, em locais de céu escuro.
De acordo com o EarthSky, Saturno se aproxima da oposição, fenômeno que ocorrerá em 4 de outubro.
Nessa configuração, a Terra fica posicionada entre o Sol e o planeta, fazendo com que Saturno esteja mais próximo do nosso planeta em sua órbita e, consequentemente, pareça maior e mais brilhante no céu noturno.Por isso, as próximas semanas serão consideradas um dos melhores períodos do ano para observar o planeta anelado.
Segundo o Almanaque do Velho Fazendeiro, o nome surgiu porque, antes da iluminação artificial, agricultores aproveitavam o brilho prolongado da Lua para continuar a colheita após o pôr do sol.
A lua cheia de setembro também é conhecida por outros nomes em diferentes tradições. Entre povos indígenas da América do Norte, por exemplo, ela recebeu denominações relacionadas à colheita do milho e às mudanças sazonais da vegetação.
Muitas pessoas associam a Lua da Colheita a uma coloração alaranjada. Segundo o EarthSky, essa tonalidade não é exclusiva desse fenômeno.Ela ocorre porque, quando a Lua está próxima do horizonte, sua luz atravessa uma camada mais espessa da atmosfera terrestre antes de chegar aos nossos olhos, espalhando parte dos comprimentos de onda da luz e deixando o astro com aparência mais dourada ou âmbar.
Depois da Lua da Colheita, outras três luas cheias estão previstas para 2026, segundo o Farmers' Almanac:
As luas cheias de novembro e dezembro também serão superluas, fenômeno que ocorre quando o satélite natural está mais próximo da Terra em sua órbita, parecendo ligeiramente maior e mais brilhante.