Timothée Chalamet: relembre os principais filmes do ator

O ator Timothée Chalamet, de 30 anos, vive um dos momentos mais vitoriosos da carreira.

O franco-americano venceu o prêmio de Melhor Ator no Critics Choice Awards, no último domingo, 4, reconhecimento que consolida sua trajetória marcada por escolhas ousadas, personagens intensos e presença constante em grandes produções de Hollywood.

Relembre os filmes já feitos por Timothée Chalamet, do início da carreira aos trabalhos mais recentes:

Amando Leah (2009)

Um de seus primeiros trabalhos, ainda na adolescência, em um telefilme dramático exibido na TV americana.

Homens, Mulheres e Filhos (2014)

Drama sobre os impactos da tecnologia nas relações humanas, no qual Chalamet interpreta um adolescente em conflito.

Interestelar (2014)

O ator vive a versão jovem de Tom Cooper no épico de ficção científica dirigido por Christopher Nolan.

Traumas de Infância (2015)

Drama independente em que interpreta um jovem lidando com consequências emocionais do passado.

O Natal dos Coopers (2015)

Comédia dramática natalina que reúne diferentes gerações de uma família em crise.

Miss Stevens (2016)

Filme indie em que Chalamet se destaca como um estudante talentoso e sensível.

Me Chame pelo Seu Nome (2017)

O papel que o projetou mundialmente. Sua atuação rendeu indicações e prêmios, além de grande aclamação da crítica.

Noites Quentes de Verão (2017)

Drama ambientado nos anos 1990, no qual interpreta um jovem envolvido com o submundo do crime.

Lady Bird (2017)

Atuação coadjuvante marcante no elogiado filme dirigido por Greta Gerwig.

Hostis (2017)

Faroeste moderno estrelado por Christian Bale, com Chalamet em um papel dramático e intenso.

Querido Menino (2018)

Drama baseado em fatos reais sobre dependência química, com atuação emocionalmente elogiada.

Um Dia de Chuva em Nova York (2019)

Comédia romântica dirigida por Woody Allen, ambientada na cidade de Nova York.

O Rei (2019)

Interpreta o rei Henrique V nesta produção histórica da Netflix.

Adoráveis Mulheres (2019)

Vive Laurie na nova adaptação do clássico literário dirigida por Greta Gerwig.

A Crônica Francesa (2021)

Participa do elenco estelar do filme de Wes Anderson, com estilo visual marcante.

Duna (2021)

Assume o papel de Paul Atreides na aguardada adaptação do romance de Frank Herbert.

Não Olhe Para Cima (2021)

Sátira política e social que se tornou um dos filmes mais comentados do ano.

Até os Ossos (2022)

Drama romântico com elementos de terror, novamente sob direção de Luca Guadagnino.

Wonka (2023)

Interpreta a versão jovem do icônico personagem Willy Wonka em um musical colorido e inventivo.

Duna: Parte II (2024)

A continuação amplia o arco de Paul Atreides e consolida Chalamet como protagonista de uma grande franquia.

Um Completo Desconhecido (2024)

Filme biográfico em que interpreta Bob Dylan, papel que rendeu grande destaque na temporada de prêmios.

Marty Supreme (2025)

Produção recente em que vive um personagem ambicioso no universo esportivo.