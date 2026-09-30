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‘A Leste do Éden’: sobre o que é a nova série de Florence Pugh na Netflix?

A produção adapta o clássico de John Steinbeck publicado em 1952 e acompanha uma saga familiar que atravessa gerações na Califórnia

'A Leste do Éden': série adapta livro clássico de John Steinback (Netflix / Divulgação)

'A Leste do Éden': série adapta livro clássico de John Steinback (Netflix / Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18h18.

Última atualização em 30 de setembro de 2026 às 18h20.

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A Netflix estreia nesta quinta-feira, 1º, A Leste do Éden, nova minissérie protagonizada por Florence Pugh.

A produção adapta o clássico de John Steinbeck publicado em 1952 e acompanha uma saga familiar que atravessa gerações na Califórnia.

Qual é a história de A Leste do Éden?

Florence Pugh interpreta Cathy Ames, uma mulher cuja trajetória se cruza com a família Trask ao longo de décadas. Entre os principais personagens estão Adam Trask, vivido por Christopher Abbott, e Charles Trask, interpretado por Mike Faist.

A série acompanha as vidas de Cathy e das famílias Trask e Hamilton desde o início da Guerra Civil Americana até o fim da Primeira Guerra Mundial. Ao longo desse período, os personagens se estabelecem no Vale do Salinas, na Califórnia, e enfrentam conflitos pessoais e familiares.

Cathy é apresentada como uma personagem enigmática. No teaser, ela afirma que gostaria de desaparecer porque, segundo ela, “o mundo é cheio de maldade”. A escolha entre o bem e o mal é um dos elementos centrais da nova interpretação da obra.

Uma história sobre família e escolhas

A trama não se limita à história de uma família. A produção acompanha uma sociedade em transformação e explora como as experiências de uma geração podem influenciar as seguintes.

Entre os personagens estão Samuel Hamilton, interpretado por Ciarán Hinds, um irlandês que chega à Califórnia e forma uma família; Lee, vivido por Hoon Lee, um personagem de ascendência chinesa conhecido por sua inteligência e disposição para ajudar outras pessoas; e Faye, interpretada por Martha Plimpton, dona de um bordel descrita como alguém de coração generoso.

Para Zoe Kazan, responsável pela adaptação, uma das questões centrais da história é justamente o que cada geração transmite para a próxima e o que cada personagem carrega consigo.

Quem é Cathy Ames?

Cathy é descrita como uma anti-heroína calculista e está no centro da nova adaptação. A personagem é uma das figuras mais discutidas do romance de Steinbeck e, segundo Zoe, a série procura desenvolver sua personalidade sem abandonar aquilo que está presente no livro.

Florence Pugh foi a escolha de Zoe para o papel. A produtora afirma que não tinha um plano B para a personagem e que considerava a atriz a pessoa ideal para interpretá-la.

A série também conta com Joseph Zada como Cal Trask, Joe Anders como Aron Trask e Tracy Letts como Cyrus Trask.

Uma nova versão do livro de Steinbeck

A adaptação tem uma ligação particular com a história de Hollywood. O avô de Zoe Kazan, Elia Kazan, dirigiu em 1955 uma versão de A Leste do Éden, estrelada por James Dean.

A nova produção, porém, parte de uma abordagem diferente. Zoe escreveu e foi produtora executiva dos sete episódios e afirma que buscou explorar toda a história do romance.

Confira o trailer

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