Robet Pattinson vai viver o próximo James Bond. A Amazon confirmou nesta segunda-feira, 16, que o ator assumirá o papel do agente 007 no próximo filme da franquia, dando início a uma nova fase da história do personagem no cinema.

Em nota à imprensa, Pattinson celebrou a escolha e destacou a importância de assumir um dos personagens mais conhecidos da história do cinema.

“James Bond é um dos personagens mais lendários do cinema, e ser escolhido para interpretar o 007 é a maior honra da minha vida. Sou profundamente grato a todos por acreditarem em mim. Dizer que este papel é a realização de um sonho é pouco. Estou extremamente entusiasmado com esta parceria e com o trabalho que temos pela frente com esta equipe fantástica”, disse.

O longa será dirigido por Denis Villeneuve, conhecido por trabalhos como "Duna" e "A Chegada". O roteiro ficará a cargo de Steven Knight. Já a produção será assinada por Amy Pascal e David Heyman, por meio das empresas Pascal Pictures e Heyday Films, respectivamente. Tanya Lapointe será produtora executiva.

Villeneuve também comentou a escolha do protagonista e destacou que, apesar de ter considerado outros talentos para o papel, apenas um ator poderia assumir o posto de 007.

“Estávamos cercados por talentos excepcionais, mas só pode haver um 007. Estou muito feliz em dar as boas-vindas a Robert Pattinson como nosso novo James Bond. Ele tem a alma atemporal de 007 e traz um espírito completamente novo. Mal posso esperar para começar”, afirmou.

Carreira de Robert Pattinson

Com mais de duas décadas de carreira, Pattinson construiu uma trajetória que combina produções independentes e grandes franquias de Hollywood. O ator ganhou projeção internacional aos 19 anos, quando interpretou Cedrico Diggory em "Harry Potter e o Cálice de Fogo", filme produzido por David Heyman.

O reconhecimento mundial veio com a saga "Crepúsculo", na qual viveu o vampiro Edward Cullen. Desde então, participou de produções como "O Farol", de Robert Eggers, "Bom Comportamento", dos irmãos Josh e Benny Safdie, e "Tenet", de Christopher Nolan. Também protagonizou "Mickey 17", dirigido por Bong Joon Ho, e "Die, My Love", ao lado de Jennifer Lawrence.

Entre seus trabalhos mais recentes está "A Odisseia", de Christopher Nolan, em que interpreta Antinous. Pattinson também estrelou o thriller psicológico "Primetime", dirigido por Lance Oppenheim, e um drama de comédia sombria da A24 no qual vive Charlie, um noivo que passa por uma crise.

O ator ainda tem outros projetos previstos. Ele interpretará o Dançarino da Face, um assassino metamorfo, em "Duna: Parte Três", novamente sob a direção de Villeneuve. Além disso, está em produção de "The Batman Parte II", sequência do filme lançado em 2022 por Matt Reeves.