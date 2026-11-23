O lançamento de "Duna: Parte Três" está cada vez mais próximo e, em preparação para o encerramento da trilogia, os dois primeiros longa-metragens da franquia dirigida por Denis Villeneuve voltarão aos cinemas brasileiros entre os dias 3 e 10 de dezembro, em sessões regulares e IMAX.

Os ingressos para as reexibições de "Duna: Parte Um" e "Duna: Parte Dois" já estão em pré-venda. A novidade busca revisitar a trajetória de Paul Atreidescom o público antes da conclusão da trilogia.

Relembre a história de 'Duna'

Em "Duna: Parte Um", Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, acompanha sua família enquanto assumem o controle do perigoso planeta desértico Arrakis, única fonte da valiosa especiaria melange, e sofre uma traição mortal.

Já em "Duna: Parte Dois", o protagonista se une a Chani, vivida por Zendaya, e aos Fremen para buscar vingança contra os responsáveis pela destruição de sua família, enquanto tenta impedir a concretização de um futuro devastador.

Os dois primeiros filmes de Denis Villeneuve conquistaram oito estatuetas do Oscar. "Duna: Parte Um" levou seis prêmios, enquanto a sequência, de 2024, venceu duas categorias.

O que esperar de 'Duna: Parte Três'?

'Duna: Parte Três' será a adaptação de "O Messias de Duna", segundo livro da saga de Frank Herbert.

A trama acontece cerca de 17 anos após os eventos do segundo filme, quando Paul Atreides se torna o Kwisatz Haderach e lidera o povo Fremen à liberdade do Império como Lisan Al-Gaib. Agora, o jovem precisa lidar com o peso da revolução enquanto governa um império e se proteger daqueles que querem sua ruína.

Quando estreia 'Duna: Parte 3'?

"Duna: Parte Três" estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026, com sessões antecipadas nos dias 15 e 16.