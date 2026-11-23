Duna: primeiros longas da trilogia chegam aos cinemas brasileiros em dezembro (Warner Bros./Reprodução)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11h29.
Os filmes "Duna" e "Duna: Parte Dois" voltam aos cinemas brasileiros em dezembro de 2024 para preparar o público para o lançamento de "Duna: Parte Três" em 2026. As reexibições permitirão aos fãs revisitar a trajetória de Paul Atreides antes do encerramento da trilogia. Os ingressos já estão em pré-venda.
O lançamento de "Duna: Parte Três" está cada vez mais próximo e, em preparação para o encerramento da trilogia, os dois primeiros longa-metragens da franquia dirigida por Denis Villeneuve voltarão aos cinemas brasileiros entre os dias 3 e 10 de dezembro, em sessões regulares e IMAX.
Os ingressos para as reexibições de "Duna: Parte Um" e "Duna: Parte Dois" já estão em pré-venda. A novidade busca revisitar a trajetória de Paul Atreidescom o público antes da conclusão da trilogia.
Em "Duna: Parte Um", Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, acompanha sua família enquanto assumem o controle do perigoso planeta desértico Arrakis, única fonte da valiosa especiaria melange, e sofre uma traição mortal.
Já em "Duna: Parte Dois", o protagonista se une a Chani, vivida por Zendaya, e aos Fremen para buscar vingança contra os responsáveis pela destruição de sua família, enquanto tenta impedir a concretização de um futuro devastador.
Os dois primeiros filmes de Denis Villeneuve conquistaram oito estatuetas do Oscar. "Duna: Parte Um" levou seis prêmios, enquanto a sequência, de 2024, venceu duas categorias.
'Duna: Parte Três' será a adaptação de "O Messias de Duna", segundo livro da saga de Frank Herbert.
A trama acontece cerca de 17 anos após os eventos do segundo filme, quando Paul Atreides se torna o Kwisatz Haderach e lidera o povo Fremen à liberdade do Império como Lisan Al-Gaib. Agora, o jovem precisa lidar com o peso da revolução enquanto governa um império e se proteger daqueles que querem sua ruína.
"Duna: Parte Três" estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026, com sessões antecipadas nos dias 15 e 16.
“Duna: Parte Um” e “Duna: Parte Dois” serão reexibidos nos cinemas brasileiros de 3 a 10 de dezembro, em sessões regulares e IMAX.
Sim. Os ingressos para as reexibições de “Duna: Parte Um” e “Duna: Parte Dois” já estão em pré-venda.
“Duna: Parte Três” estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026. Haverá sessões antecipadas nos dias 15 e 16 de dezembro.
“Duna: Parte Três” será uma adaptação de “O Messias de Duna”, segundo livro da saga de Frank Herbert.
A trama se passa cerca de 17 anos após os eventos do segundo filme. Paul Atreides governa um império, lida com o peso da revolução e precisa se proteger daqueles que querem sua ruína.
Os dois primeiros filmes de “Duna” conquistaram oito Oscars. “Duna: Parte Um” ganhou seis prêmios, e “Duna: Parte Dois”, de 2024, venceu duas categorias.
Glossário
O que é Paul Atreides?
Personagem principal da saga Duna, interpretado por Timothée Chalamet, que lidera os Fremen e enfrenta traições no planeta Arrakis.
O que é Duna: Parte Dois?
Segundo filme da trilogia dirigida por Denis Villeneuve, onde Paul se une aos Fremen para buscar vingança e evitar um futuro devastador.
O que significa O Messias de Duna?
Segundo livro da saga de Frank Herbert, que será adaptado no terceiro filme, mostrando Paul como Kwisatz Haderach liderando uma revolução.