Repórter
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 13h26.
Prime Video divulgou sua programação para a CCXP 2026, com painéis de estrelas como Jake Gyllenhaal e apresentações de novas temporadas e filmes. O evento ocorrerá no São Paulo Expo nos dias 5 e 6 de dezembro, com painéis no Palco Thunder e um estande dedicado às produções do streaming.
O Prime Video divulgou nesta segunda-feira, 23, sua programação completa para a CCXP 2026. O streaming terá dois painéis no Palco Thunder, com a presença de Jake Gyllenhaal, Jensen Ackles, Aya Cash, Ícaro Silva, Carol Garcia, Isis Valverde e Fábio Assunção.
As apresentações estão marcadas para sábado, 5 de dezembro, às 18h30, e domingo, 6, às 17h30, no São Paulo Expo. Entre os destaques estão novidades de "Matador de Aluguel 2", "Vought Rising", segunda temporada de "Tremembé" e o filme brasileiro "Tiros no Escuro".
Além dos painéis, o Prime Video terá um estande com experiências dedicadas a produções como "Voltron", "Invencível" e "Vought Rising".
O painel de sábado será aberto por Jake Gyllenhaal, que apresentará novidades de "Matador de Aluguel 2". Na sequência do filme de ação lançado em 2024, o ator retorna ao papel de Dalton.
Na nova história, Dalton viaja para encontrar seu antigo mentor, interpretado por Dave Bautista, e acaba envolvido em um torneio clandestino de lutas. O elenco também inclui Leila George, Aldis Hodge, Peter Sarsgaard e Iko Uwais.
Depois, Jensen Ackles e Aya Cash apresentarão "Vought Rising: Vought — A Origem", nova produção do universo de "The Boys".
Ambientada nos Estados Unidos da década de 1950, a série explora as origens da Vought, empresa responsável pelo gerenciamento de super-heróis. A trama acompanha Soldier Boy, interpretado por Ackles, e Tempesta, personagem de Cash que, nesse período, atende pelo nome de Clara Vought.
A produção também envolve um mistério de assassinato ligado aos primeiros anos da corporação. Paul Grellong é o showrunner da série, que terá Ackles e Cash também como produtores.
O domingo será dedicado às produções brasileiras de suspense e crimes reais do Prime Video.
Ícaro Silva e Carol Garcia apresentarão novidades da segunda temporada de "Tremembé", que acompanhará novos personagens e mudanças na vida de presos que cumprem ou cumpriram pena na penitenciária paulista.
Entre as histórias previstas estão a chegada de Dominique Scharf à ala feminina, a trajetória de Suzane von Richthofen fora da prisão e a presença de Thiago Brennand e Robinho na ala masculina.
O painel também contará com Isis Valverde e Fábio Assunção, protagonistas de "Tiros no Escuro". No filme, uma psiquiatra precisa avaliar se um atirador reúne condições para obter liberdade condicional, mas a relação entre os dois se torna cada vez mais perigosa.
O escritor Ullisses Campbell participará da conversa sobre adaptações de histórias reais. Já Kelner Macêdo apresentará detalhes da áudiosérie "Tremembé", produção Original Audible prevista para 2027.
Além das apresentações no Palco Thunder, o Prime Video terá um espaço próprio na CCXP 2026, com ativações dedicadas a "Voltron" e "Vought Rising".
O estande também contará com uma área voltada às animações adultas do catálogo, incluindo:
O ator participará do painel do Prime Video no sábado, 5 de dezembro, a partir das 18h30, para apresentar "Matador de Aluguel 2".
Os atores participarão do painel do Prime Video em 5 de dezembro, a partir das 18h30, para divulgar "Vought Rising", nova produção do universo de "The Boys".
A segunda temporada de "Tremembé" será apresentada no domingo, 6 de dezembro, a partir das 17h30, com Ícaro Silva e Carol Garcia.
As apresentações serão realizadas no Palco Thunder da CCXP 2026, no São Paulo Expo, em São Paulo.