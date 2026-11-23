O Prime Video divulgou nesta segunda-feira, 23, sua programação completa para a CCXP 2026. O streaming terá dois painéis no Palco Thunder, com a presença de Jake Gyllenhaal, Jensen Ackles, Aya Cash, Ícaro Silva, Carol Garcia, Isis Valverde e Fábio Assunção.

As apresentações estão marcadas para sábado, 5 de dezembro, às 18h30, e domingo, 6, às 17h30, no São Paulo Expo. Entre os destaques estão novidades de "Matador de Aluguel 2", "Vought Rising", segunda temporada de "Tremembé" e o filme brasileiro "Tiros no Escuro".

Além dos painéis, o Prime Video terá um estande com experiências dedicadas a produções como "Voltron", "Invencível" e "Vought Rising".

Programação do Prime Video na CCXP 2026

Sábado, 5 de dezembro, às 18h30: Jake Gyllenhaal apresenta "Matador de Aluguel 2", seguido de Jensen Ackles e Aya Cash com novidades de "Vought Rising".

Jake Gyllenhaal apresenta "Matador de Aluguel 2", seguido de Jensen Ackles e Aya Cash com novidades de "Vought Rising". Domingo, 6 de dezembro, às 17h30: Ícaro Silva e Carol Garcia falam sobre "Tremembé 2", enquanto Isis Valverde e Fábio Assunção apresentam "Tiros no Escuro". O painel também terá Ullisses Campbell e Kelner Macêdo.

Jake Gyllenhaal e astros de The Boys estarão na CCXP

O painel de sábado será aberto por Jake Gyllenhaal, que apresentará novidades de "Matador de Aluguel 2". Na sequência do filme de ação lançado em 2024, o ator retorna ao papel de Dalton.

Na nova história, Dalton viaja para encontrar seu antigo mentor, interpretado por Dave Bautista, e acaba envolvido em um torneio clandestino de lutas. O elenco também inclui Leila George, Aldis Hodge, Peter Sarsgaard e Iko Uwais.

Depois, Jensen Ackles e Aya Cash apresentarão "Vought Rising: Vought — A Origem", nova produção do universo de "The Boys".

Ambientada nos Estados Unidos da década de 1950, a série explora as origens da Vought, empresa responsável pelo gerenciamento de super-heróis. A trama acompanha Soldier Boy, interpretado por Ackles, e Tempesta, personagem de Cash que, nesse período, atende pelo nome de Clara Vought.

A produção também envolve um mistério de assassinato ligado aos primeiros anos da corporação. Paul Grellong é o showrunner da série, que terá Ackles e Cash também como produtores.

Tremembé 2 e Tiros no Escuro terão painel no domingo

O domingo será dedicado às produções brasileiras de suspense e crimes reais do Prime Video.

Ícaro Silva e Carol Garcia apresentarão novidades da segunda temporada de "Tremembé", que acompanhará novos personagens e mudanças na vida de presos que cumprem ou cumpriram pena na penitenciária paulista.

Entre as histórias previstas estão a chegada de Dominique Scharf à ala feminina, a trajetória de Suzane von Richthofen fora da prisão e a presença de Thiago Brennand e Robinho na ala masculina.

O painel também contará com Isis Valverde e Fábio Assunção, protagonistas de "Tiros no Escuro". No filme, uma psiquiatra precisa avaliar se um atirador reúne condições para obter liberdade condicional, mas a relação entre os dois se torna cada vez mais perigosa.

O escritor Ullisses Campbell participará da conversa sobre adaptações de histórias reais. Já Kelner Macêdo apresentará detalhes da áudiosérie "Tremembé", produção Original Audible prevista para 2027.

O que terá no estande do Prime Video na CCXP?

Além das apresentações no Palco Thunder, o Prime Video terá um espaço próprio na CCXP 2026, com ativações dedicadas a "Voltron" e "Vought Rising".

O estande também contará com uma área voltada às animações adultas do catálogo, incluindo:

"Batman: Cruzado Encapuzado";

"Invencível";

"A Lenda de Vox Machina";

"Helluva Boss".

Perguntas frequentes

Quando Jake Gyllenhaal estará na CCXP 2026? O ator participará do painel do Prime Video no sábado, 5 de dezembro, a partir das 18h30, para apresentar "Matador de Aluguel 2".

Quando Jensen Ackles e Aya Cash estarão na CCXP? Os atores participarão do painel do Prime Video em 5 de dezembro, a partir das 18h30, para divulgar "Vought Rising", nova produção do universo de "The Boys".

Quando será o painel de Tremembé 2? A segunda temporada de "Tremembé" será apresentada no domingo, 6 de dezembro, a partir das 17h30, com Ícaro Silva e Carol Garcia.