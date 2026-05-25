IEST Group lança frente especializada para conectar negócios do agro entre Brasil e China

Com a intensificação dos investimentos do gigante asiático no agronegócio brasileiro, a IEST Group consolida nova frente de consultoria estratégica dedicada ao setor, a IEST Agro.

A frente nasce com experiência robusta em projetos voltados ao agro, dos quais se destacam: investimentos na cadeia de suprimentos do vale da celulose, sementes e germoplasma, aditivos alimentares, nutrição animal, defensivos agrícolas, agrotechs, e máquinas e equipamentos.

A iniciativa consolida a atuação do IEST Group, já reconhecido por apoiar multinacionais, especialmente chinesas, na entrada e expansão no mercado brasileiro, e passa a oferecer soluções especializadas para empresas interessadas em explorar oportunidades no agro entre os dois países.

A frente contempla serviços como entrada no mercado, incluindo: relações governamentais, posicionamento de marca, representação comercial, pesquisa de mercado, estudos de viabilidade econômica e financeira, assessoria regulatória e planejamento tributário; além da organização de missões empresariais no Brasil e na China e apoio na participação em feiras agrícolas.

“Em um cenário cada vez mais complexo e competitivo, as empresas que desejam investir e expandir suas operações no Brasil precisam de uma assessoria especializada, capaz de compreender tanto o ambiente regulatório brasileiro quanto os aspectos culturais da relação sino-brasileira”, afirma Reinaldo Ma, advogado com mais de 25 anos de experiência em comércio exterior e assessoria jurídica e empresarial no eixo Brasil-China.

Além de Reinaldo Ma, a equipe é composta por profissionais com sólida trajetória no agronegócio brasileiro e experiência em projetos com empresas chinesas no país, incluindo os executivos: João Luiz Ricardo de Souza Filho, 3ª geração de produtores rurais, economista e contador, com mais de 15 anos de experiência em projetos de agronegócio, negociações estratégicas e exportação de commodities; Ricardo Falleiros, 4ª geração de produtores rurais, zootecnista, com décadas de atuação em frigoríficos e empresas multinacionais líderes do setor e ampla experiência na gestão da cadeia pecuária; e Flora Huang, advogada especializada em negócios bilaterais entre Brasil e China.

A expectativa é que a nova frente atenda tanto empresas chinesas interessadas em investir no Brasil quanto empresas brasileiras que buscam expandir sua atuação no mercado chinês. “O agronegócio sempre foi um dos principais pilares da relação entre Brasil e China, e a ampliação dos investimentos chineses nas cadeias produtivas do setor é um movimento natural e estratégico. Os novos investimentos transformam o volume de comércio entre Brasil e China em oportunidade e emprego”, afirma João Luiz.

“Nossa missão é reduzir as barreiras culturais entre Brasil e China no agronegócio, ajudando chineses a compreenderem a dinâmica do setor no Brasil”, diz Ricardo Falleiros.