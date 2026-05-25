Em clima de Copa, Sadia se une à CBF e lança promoção com prêmios de até R$ 100 mil para torcedores

A Sadia lançou a promoção “Sua Torcida Pede Sadia”, iniciativa criada para marcar a parceria da marca com a CBF e ampliar ações ligadas às seleções brasileiras de futebol. A campanha terá abrangência nacional e distribuirá prêmios instantâneos, além de sorteios em dinheiro, entre consumidores que comprarem produtos da marca.

A ação acontece entre os dias 26 de maio e 20 de julho de 2026. Para participar, o consumidor precisa comprar R$ 40 em produtos participantes da Sadia e cadastrar o cupom fiscal no site da promoção. A cada cadastro, os participantes concorrem a itens licenciados da CBF, como camisetas, bolas, jaquetas, bonés e bolsas.

Os consumidores também recebem números da sorte para disputar sorteios semanais de R$ 10 mil e um prêmio final de R$ 100 mil. O cadastro pode ser realizado pelo endereço torcida.sadiamaispremios.com.br até 24 de julho de 2026.

A campanha é válida em lojas de todo o Brasil que comercializam produtos Sadia e emitam cupom fiscal. A empresa informou que os comprovantes precisam ser guardados para validação em caso de premiação. Participam da promoção todos os produtos da marca, com exceção dos itens vendidos a granel.

Copa do Mundo: Sadia lançou nesta segunda-feira, 25, ação promocional em parceria com a CBF. (Divulgação)

Segundo Marcelo Suárez, diretor de Trade Marketing, CIEX e Omnichannel da BRF, a iniciativa faz parte da estratégia da companhia para ampliar ações ligadas ao varejo durante o período de competições da Seleção Brasileira.

“Ações em pontos de venda têm um papel estratégico dentro do patrocínio, porque é no varejo que conseguimos transformar a conexão emocional do torcedor de futebol em experiência de compra. A promoção faz parte de um plano robusto de ativações desenhado para acompanhar um dos momentos de maior consumo do ano, quando famílias e amigos se reúnem para assistir aos jogos da Seleção Brasileira, onde a comida se faz presente e desempenha um papel importante”, afirmou o executivo.

Parceria entre Sadia e CBF vai até 2030

O acordo entre Sadia e CBF terá duração de quatro anos e envolve todas as seleções brasileiras de futebol. A parceria inclui campanhas publicitárias, ativações em pontos de venda, lançamentos de produtos e fornecimento de proteínas para a Confederação Brasileira de Futebol.

A companhia também passou a utilizar a assinatura “A Torcida do Brasil com S de Sadia” nas ações relacionadas ao futebol. Desde o anúncio do patrocínio, a marca lançou iniciativas ligadas ao tema, como o Big Nuggets® em formato de estrela, em edição limitada, e novas versões de linguiças frescais nos sabores Apimentada e Chimichurri.

A estratégia também inclui o filme “Estrela”, que relembra momentos ligados à história da CBF e da torcida brasileira. As campanhas utilizam os mascotes Lek Trek e Canarinho em ações associadas ao portfólio da marca.