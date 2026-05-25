PPP não é engenharia de contrato, é engenharia de crédito

Por anos, o setor de infraestrutura no Brasil operou sob uma premissa confortável: contratos bem estruturados seriam suficientes para “blindar” projetos de PPP (Parceria Público-Privada) contra o risco do ente público. A recente atualização metodológica da Fitch Ratings desmonta essa ilusão — sem alarde, mas com impacto estrutural.

A Fitch Ratings substituiu os critérios publicados em 2025 e atualizou sua metodologia de atribuição de rating a obrigações de contrapartes do setor público em transações de parcerias público-privadas (PPP) para o mercado emergente.

A mudança não altera ratings existentes nem revoluciona os critérios. Mas redefine o ponto de partida: o risco do projeto passa a estar explicitamente ancorado no IDR (Issuer Default Rating) do concedente. Em termos práticos, isso significa que o contrato deixou de ser protagonista. Voltamos ao essencial — e ao mais incômodo: a qualidade de crédito do setor público.

Para empresários de engenharia, essa mudança exige um reposicionamento estratégico. Não se trata mais de desenhar a melhor matriz de risco ou a cláusula mais sofisticada. O que determina o custo de capital — e, no limite, a viabilidade econômica — é a capacidade real de pagamento do ente público.

Mas há um ponto mais profundo, frequentemente ignorado: a Fitch estrutura sua análise em quatro blocos centrais de premissas, que funcionam como um verdadeiro “mapa de risco” das PPPs.

O primeiro — e dominante — é o risco da contraparte pública. Aqui entra o IDR ajustado: saúde fiscal, liquidez, histórico de pagamento e estabilidade institucional. Este é o teto estrutural do projeto. Se o concedente é fraco, não há engenharia que resolva.

O segundo bloco é o arcabouço contratual. Avalia-se a firmeza da obrigação de pagamento, a previsibilidade dos fluxos, os mecanismos de reequilíbrio e a prioridade orçamentária. É importante — mas tem limite. Contrato mitiga risco, não cria crédito.

O terceiro bloco envolve os mecanismos de proteção ao credor. Aqui reside o verdadeiro diferencial competitivo: contas vinculadas com waterfall rígido, interceptação de receitas (FPE, ICMS, tarifas), buffers de liquidez e garantias externas. Quando bem estruturados, esses elementos permitem algum “uplift” de rating — ainda que limitado.

O quarto bloco é o risco de execução e ambiente institucional. Inclui complexidade da obra, capacidade do operador e, sobretudo, enforceability jurídica. Em mercados emergentes, esse fator é crítico: contrato só vale o quanto pode ser executado.

A leitura combinada desses quatro pilares leva a uma conclusão direta:

PPP é, essencialmente, uma derivada de crédito público com mitigantes contratuais.

E isso muda o jogo.

Onde, então, ainda há espaço para captura de valor?

Não está na sofisticação jurídica — está na engenharia de fluxo. Projetos que conseguem melhor percepção de risco são aqueles que estruturam:

pagamentos automatizados e segregados;

receitas vinculadas e interceptáveis;

liquidez robusta;

e, quando possível, garantias externas.

Esse é o novo campo competitivo. E ele é mais estreito do que o mercado gostaria de admitir.

Há também um efeito macro relevante. Ao reforçar o papel do IDR, a Fitch aumenta a correlação entre risco de projetos e risco fiscal. Isso significa que o ciclo econômico e a saúde financeira de estados e municípios passam a impactar diretamente o custo de capital da infraestrutura.

Na prática:

projetos em entes frágeis ficam mais caros — ou inviáveis;

estruturas mais sofisticadas passam a ser exigência, não diferencial;

e empresas com capacidade de estruturar financiamento ganham vantagem.

Para o setor de engenharia, o recado é claro.

Competitividade em PPP não será mais definida apenas por CAPEX eficiente ou excelência técnica. Será definida pela capacidade de entender crédito público, estruturar proteção financeira e dialogar com o mercado de capitais.

No limite, a mensagem da Fitch é simples — e desconfortável:

PPP nunca foi sobre contrato. Sempre foi sobre crédito.

A diferença é que agora isso deixou de ser implícito. E passou a ser regra.