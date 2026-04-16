Quem sai do BBB 26 hoje? Enquete atualizada aponta favorito à eliminação

Ana Paula Renault, Jordana ou Juliano Floss estão no 17º Paredão da temporada

BBB 26: 17º Paredão colocou Ana Paula, Jordana e Juliano na berlinda

Da Redação
Publicado em 16 de abril de 2026 às 12h23.

O 17º Paredão do Big Brother Brasil 26 acontece nesta quinta-feira, 16, e Ana Paula Renault, Jordana ou Juliano Floss ficará de fora do top 4 do reality.

O líder Leandro Boneco indicou Jordana diretamente ao Paredão. Na votação aberta da casa, Ana Paula foi a mais votada. Com direito ao Contragolpe, Jordana puxou Juliano Floss e completou a berlinda.

As enquetes indicam que Jordana será a eliminada hoje.

Que horas começa o BBB 26? Hoje tem eliminação

Porcentagem das enquetes

Levantamento das 12h desta quinta-feira, 16, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, indica que Jordana será a eliminada.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 10,10% x Jordana 51,99% x Juliano Floss 37,91%
YouTube: Ana Paula Renault 7,09% x Jordana 55,59% x Juliano Floss 37,89%
X (Twitter): Ana Paula Renault 2,38% x Jordana 69,19% x Juliano Floss 28,43%
Instagram: Ana Paula Renault 2,24% x Jordana 73,47% x Juliano Floss 24,29%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 3,90% x Jordana 66,08% x Juliano Floss 30,21%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Jordana aparece com 61,85%, seguida por Juliano Floss, com 32,52%, e Ana Paula Renault, com 5,76%.

O levantamento soma 6.037.522 votos.

Na comparação anterior, Jordana tinha 61,95%. Agora, aparece com 61,85%, uma leve oscilação de 0,10 ponto percentual para baixo, mas segue à frente como a principal candidata à eliminação.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

