De 1940 a 2024: qual a música mais tocada no ano em que você nasceu?

A história da música internacional é marcada por artistas que, ao longo das décadas, dominaram as paradas e ajudaram a definir o som de cada geração. Dos tempos do rádio e das big bands até a era do streaming global, os hits anuais refletem mudanças culturais, tecnológicas e comportamentais.
Ao observar a música mais tocada de cada ano desde 1940, é possível acompanhar como o mercado evoluiu — do jazz orquestrado ao pop digital — e entender quais artistas marcaram época com seus singles de maior desempenho.
Das big bands ao romantismo do pós-guerra
Nos anos 1940, as paradas eram dominadas por orquestras e vozes marcantes. Tommy Dorsey abriu a década com “I’ll Never Smile Again”, seguido por clássicos como “White Christmas”, de Bing Crosby, que se tornaria um dos singles mais vendidos da história.
No pós-guerra, nomes como Perry Como, The Ink Spots e Vaughn Monroe lideraram as listas, refletindo uma fase em que o rádio era o principal veículo de consumo musical.
O nascimento do rock e a consolidação do pop
A partir dos anos 1950, o cenário mudou com o avanço do rock e a consolidação do pop internacional. Elvis Presley marcou 1956 com “Heartbreak Hotel” e voltou ao topo em 1957 com “All Shook Up”. A década também teve sucessos instrumentais e canções que cruzaram fronteiras, como “Volare”, de Domenico Modugno.
Nos anos 1960, Beatles e Beach Boys consolidaram a invasão britânica e o pop de banda. “I Want to Hold Your Hand”, “Hey Jude” e “Surfin’ U.S.A.” estiveram entre os maiores destaques. Ao mesmo tempo, Aretha Franklin levou “Respect” ao topo, ampliando o alcance do soul.
Soul, disco e os grandes refrões
A década de 1970 foi marcada por baladas e pelo fortalecimento do soul e do pop melódico. Marvin Gaye liderou 1973 com “Let’s Get It On”, enquanto Barbra Streisand e Simon & Garfunkel também apareceram entre os maiores sucessos.
Nos anos 1980, a música pop ganhou força global com Prince (“When Doves Cry”), George Michael (“Careless Whisper” e “Faith”), Whitney Houston (“I Will Always Love You”, já nos anos 1990) e The Police (“Every Breath You Take”). Foi um período de forte presença de videoclipes e expansão internacional das paradas.
A era dos mega-hits globais
Nos anos 1990 e 2000, a indústria passou a viver a fase dos CDs e da consolidação das trilhas sonoras. “Macarena”, “Believe”, “In da Club” e “Yeah!” dominaram diferentes momentos. Mariah Carey, Beyoncé e Usher estiveram entre os nomes que lideraram o ranking anual.
O avanço da internet ampliou o alcance dos singles. Em 2009, “Boom Boom Pow”, do Black Eyed Peas, simbolizou a transição para o consumo digital.
Do streaming aos recordes de permanência
A partir de 2010, o streaming mudou a dinâmica das paradas. Adele liderou 2011 com “Rolling in the Deep”. Drake, Pharrell Williams e Wiz Khalifa também aparecem entre os maiores sucessos da década.
Em 2017, “Despacito”, de Luis Fonsi e Daddy Yankee, ganhou projeção global e bateu recordes de permanência no topo. Já “Old Town Road”, de Lil Nas X, tornou-se um dos singles com maior número de semanas em primeiro lugar.
Nos anos 2020, os recordes de duração nas paradas se tornaram destaque. “Blinding Lights”, de The Weeknd, foi apontada como uma das músicas mais bem-sucedidas da história da Hot 100. Em 2024, o single de melhor desempenho foi “Lose Control”, de Teddy Swims.
Qual foi a música mais tocada de 1940 a 2024?
- 1940: “I’ll Never Smile Again” — Tommy Dorsey
- 1941: “Amapola (Pretty Little Poppy)” — Jimmy Dorsey
- 1942: “White Christmas” — Bing Crosby
- 1943: “I’ve Heard That Song Before” — Harry James
- 1944: “Swinging on a Star” — Bing Crosby
- 1945: “Till the End of Time” — Perry Como
- 1946: “The Gypsy” — The Ink Spots
- 1947: “Near You” — Francis Craig
- 1948: “Buttons and Bows” — Dinah Shore
- 1949: “Riders in the Sky (A Cowboy Legend)” — Vaughn Monroe
- 1950: “Goodnight, Irene” — Gordon Jenkins & The Weavers
- 1951: “Too Young” — Nat King Cole
- 1952: “Blue Tango” — Leroy Anderson
- 1953: “The Song From Moulin Rouge (Where Is Your Heart)” — Percy Faith
- 1954: “Little Things Mean a Lot” — Kitty Kallen
- 1955: “Cherry Pink (And Apple Blossom White)” — Pérez Prado
- 1956: “Heartbreak Hotel” — Elvis Presley
- 1957: “All Shook Up” — Elvis Presley
- 1958: “Nel Blu Dipinto di Blu (Volare)” — Domenico Modugno
- 1959: “The Battle of New Orleans” — Johnny Horton
- 1960: “Theme From A Summer Place” — Percy Faith
- 1961: “Tossin’ and Turnin’” — Bobby Lewis
- 1962: “Big Girls Don’t Cry” — Frankie Valli & The Four Seasons
- 1963: “Surfin’ U.S.A.” — The Beach Boys
- 1964: “I Want to Hold Your Hand” — The Beatles
- 1965: “I Can’t Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)” — Four Tops
- 1966: “Ballad of the Green Berets” — Sgt. Barry Sadler
- 1967: “Respect” — Aretha Franklin
- 1968: “Hey Jude” — The Beatles
- 1969: “Sugar, Sugar” — The Archies
- 1970: “Bridge Over Troubled Water” — Simon & Garfunkel
- 1971: “Joy to the World” — Three Dog Night
- 1972: “Let’s Stay Together” — Al Green
- 1973: “Let’s Get It On” — Marvin Gaye
- 1974: “The Way We Were” — Barbra Streisand
- 1975: “Love Will Keep Us Together” — Captain & Tennille
- 1976: “Silly Love Songs” — Wings
- 1977: “Tonight’s the Night (Gonna Be Alright)” — Rod Stewart
- 1978: “Shadow Dancing” — Andy Gibb
- 1979: “My Sharona” — The Knack
- 1980: “Call Me” — Blondie
- 1981: “Bette Davis Eyes” — Kim Carnes
- 1982: “Physical” — Olivia Newton-John
- 1983: “Every Breath You Take” — The Police
- 1984: “When Doves Cry” — Prince
- 1985: “Careless Whisper” — George Michael
- 1986: “That’s What Friends Are For” — Dionne Warwick feat. Elton John, Gladys Knight & Stevie Wonder
- 1987: “Walk Like an Egyptian” — The Bangles
- 1988: “Faith” — George Michael
- 1989: “Look Away” — Chicago
- 1990: “Hold On” — Wilson Phillips
- 1991: “(Everything I Do) I Do It for You” — Bryan Adams
- 1992: “End of the Road” — Boyz II Men
- 1993: “I Will Always Love You” — Whitney Houston
- 1994: “The Sign” — Ace of Base
- 1995: “Gangsta’s Paradise” — Coolio feat. L.V.
- 1996: “Macarena” — Los del Río
- 1997: “Something About the Way You Look Tonight” — Elton John
- 1998: “Too Close” — Next
- 1999: “Believe” — Cher
- 2000: “Breathe” — Faith Hill
- 2001: “Hanging by a Moment” — Lifehouse
- 2002: “How You Remind Me” — Nickelback
- 2003: “In da Club” — 50 Cent
- 2004: “Yeah!” — Usher feat. Lil Jon & Ludacris
- 2005: “We Belong Together” — Mariah Carey
- 2006: “Bad Day” — Daniel Powter
- 2007: “Irreplaceable” — Beyoncé
- 2008: “Low” — Flo Rida feat. T-Pain
- 2009: “Boom Boom Pow” — The Black Eyed Peas
- 2010: “Tik Tok” — Kesha
- 2011: “Rolling in the Deep” — Adele
- 2012: “Somebody That I Used to Know” — Gotye feat. Kimbra
- 2013: “Thrift Shop” — Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz
- 2014: “Happy” — Pharrell Williams
- 2015: “See You Again” — Wiz Khalifa feat. Charlie Puth
- 2016: “Love Yourself” — Justin Bieber
- 2017: “Despacito” — Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber
- 2018: “God’s Plan” — Drake
- 2019: “Old Town Road” — Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus
- 2020: “Blinding Lights” — The Weeknd
- 2021: “Levitating” — Dua Lipa
- 2022: “Heat Waves” — Glass Animals
- 2023: “Last Night” — Morgan Wallen
- 2024: “Lose Control” — Teddy Swims