A batalha dos treinadores: as filosofias de jogo que prometem dominar a Copa do Mundo de 2026

Toda Copa do Mundo costuma revelar craques, artilheiros improváveis e seleções-surpresa. Mas o Mundial de 2026 também pode ser lembrado por outra disputa menos visível: a guerra de ideias entre os treinadores.

Com técnicos de perfis radicalmente diferentes espalhados entre as principais seleções, o próximo torneio deve colocar frente a frente escolas táticas, estilos de liderança e interpretações distintas sobre como vencer no futebol moderno.

De um lado, há treinadores que apostam na posse de bola, pressão alta e controle do jogo. Do outro, técnicos que enxergam transição rápida, organização defensiva e pragmatismo como caminhos mais eficientes para levantar a taça.

Posse, intensidade e pressão alta: a influência espanhola

A Espanha chega à Copa mantendo traços históricos de sua identidade técnica, mas sem reproduzir exatamente o tiki-taka que marcou a geração campeã entre 2008 e 2012.

Sob o comando de Luis de la Fuente, a Roja combina controle da posse com maior busca por profundidade e velocidade pelos lados, aproveitando o perfil de jogadores como Lamine Yamal e Nico Williams. O resultado é uma equipe frequentemente descrita por análises recentes como mais vertical e dinâmica do que versões anteriores da seleção espanhola.

Pragmatismo de elite: o possível Brasil de Ancelotti

A chegada de Carlo Ancelotti adiciona um ingrediente particularmente interessante à Copa. Historicamente, o treinador italiano não se prende a um único sistema ou esquema tático. Sua principal característica costuma ser justamente a capacidade de adaptar modelos de jogo aos jogadores disponíveis.

Isso pode representar uma mudança importante para o Brasil. Em vez de uma seleção rigidamente associada a uma única identidade, a equipe brasileira pode aparecer com um desenho mais flexível, alternando pressão, posse, ataques rápidos e diferentes estruturas conforme o adversário.

É uma filosofia menos ideológica e mais funcional. Em torneios curtos como a Copa, essa elasticidade estratégica costuma ganhar peso.

O contra-ataque ainda vive

Embora o futebol contemporâneo seja frequentemente associado à pressão alta e à construção elaborada, a Copa segue mostrando espaço para modelos mais reativos. A final de 2022 serviu como lembrete disso.

A Argentina campeã de Lionel Scaloni soube controlar momentos do jogo, mas também se mostrou confortável em partidas caóticas, transições rápidas e adaptações táticas constantes.

Já seleções tradicionalmente organizadas defensivamente, como Croácia e Marrocos, provaram recentemente que compactação, disciplina sem bola e eficiência podem derrubar favoritos tecnicamente superiores.

O treinador virou protagonista?

Existe outro fenômeno ganhando força nos Mundiais: a crescente centralidade dos técnicos. Em diferentes gerações da Copa, o foco costumava recair quase exclusivamente sobre os jogadores. Mas o futebol atual transformou os treinadores em protagonistas comparáveis às estrelas dentro de campo.

Didier Deschamps, Ancelotti, De la Fuente, Scaloni, Nagelsmann e outros nomes chegam ao torneio carregando debates táticos, expectativas e modelos de gestão próprios.

A disputa passa por liderança, gestão emocional, leitura de adversários, adaptação em jogos eliminatórios e capacidade de responder rapidamente a crises.