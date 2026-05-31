Ferramentas de IA gratuitas: 10 opções para usar no trabalho sem pagar nada em 2026

A popularização da inteligência artificial trouxe uma nova dúvida para profissionais: quais ferramentas realmente valem a pena sem exigir assinatura mensal?

Em meio a dezenas de plataformas disponíveis, algumas opções gratuitas conseguem executar tarefas que vão da criação de conteúdo à análise de documentos, tornando-se alternativas para quem deseja ganhar produtividade sem aumentar os custos.

1. ChatGPT

Uma das ferramentas mais conhecidas do mercado, o ChatGPT pode ser usado para criar textos, resumir documentos, gerar ideias, estruturar apresentações, revisar conteúdos e responder dúvidas profissionais.

A versão gratuita atende grande parte das demandas cotidianas de comunicação, marketing, estudos e produtividade.

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2. Gemini

Desenvolvido pelo Google, o Gemini se destaca pela integração com serviços amplamente utilizados no ambiente corporativo, como Gmail, Google Docs e Google Drive.

A ferramenta auxilia na redação de e-mails, organização de informações e análise de conteúdos.

3. Claude

O Claude ganhou espaço entre profissionais que trabalham com grandes volumes de texto. A plataforma é frequentemente utilizada para resumir documentos extensos, analisar relatórios e organizar informações complexas de forma estruturada.

4. Microsoft Copilot

Integrado ao ecossistema Microsoft, o Copilot pode auxiliar em pesquisas, produção de conteúdo, geração de ideias e atividades ligadas à rotina administrativa.

É uma opção bastante procurada por usuários que já trabalham com ferramentas da empresa.

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5. NotebookLM

Também desenvolvido pelo Google, o NotebookLM permite que o usuário envie documentos próprios e faça perguntas com base nesses materiais.

A ferramenta tem sido utilizada para estudar relatórios, políticas internas, pesquisas e conteúdos corporativos.

6. Gamma

Criar apresentações costuma consumir horas de trabalho. O Gamma automatiza boa parte desse processo, gerando estruturas de slides a partir de comandos simples e organizando visualmente as informações.

7. Canva

Além dos recursos de design, o Canva passou a incorporar funcionalidades baseadas em inteligência artificial. A plataforma ajuda na criação de artes, apresentações, textos e materiais visuais para comunicação interna ou externa.

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8. Perplexity

Misturando mecanismo de busca e inteligência artificial, o Perplexity fornece respostas acompanhadas de fontes, facilitando pesquisas rápidas e levantamento de informações para relatórios, reuniões ou produção de conteúdo.

9. Grammarly

Muito utilizado por profissionais que escrevem em inglês, o Grammarly oferece correções gramaticais, sugestões de clareza e melhorias de estilo. A ferramenta funciona como uma camada extra de revisão para e-mails, apresentações e documentos.

10. Notion AI

Embora possua recursos pagos, o Notion disponibiliza funcionalidades gratuitas que ajudam a organizar projetos, criar resumos, estruturar documentos e centralizar informações de equipes em um único ambiente.

Como escolher a melhor opção?

A escolha depende da atividade desempenhada. Profissionais que produzem conteúdo podem encontrar mais valor em ferramentas como ChatGPT, Claude e Grammarly.

Quem trabalha com apresentações pode se beneficiar de plataformas como Gamma e Canva.

Já usuários focados em pesquisa e análise de documentos costumam recorrer ao NotebookLM e ao Perplexity.

Em muitos casos, as versões gratuitas já oferecem recursos suficientes para incorporar a inteligência artificial à rotina de trabalho sem qualquer investimento inicial.