Aprendendo inglês com filmes: Respect, sobre a vida de Aretha Franklin

Por Lígia Velozo Crispino, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas

O filme Respect, que conta a vida de Aretha Louise Franklin, está disponível na Amazon Prime. O pano de fundo é a luta contra o racismo, o patriarcado e violência contra a mulher nas décadas de 50 até 70. Apesar de ser longo, cerca de 2 horas e meia, é um bom exercício para praticar compreensão oral do inglês. O ideal será dividi-lo em 4 ou 5 partes. A sugestão é anotar expressões interessantes enquanto assiste e depois escrever um resumo e sua opinião sobre o filme e compará-lo com as informações que vou compartilhar a seguir e um vídeo sobre sua biografia.

Aretha nasceu em 25 de março de 1942 e morreu devido a câncer de pâncreas em 16 de agosto de 2018. Conhecida como a "Rainha do Soul", foi cantora, compositora e pianista “de ouvido”, tendo figurado por duas vezes em nono lugar na lista de "100 Maiores Artistas de Todos os Tempos" da revista Rolling Stone. Quando olhamos para todo o sucesso que fez, não imaginamos por tudo o que ela passou.

Começou ainda criança, cantando gospel na igreja em Detroit, Michigan, onde seu pai C. L. Franklin era ministro. Aos 18 anos, foi contratada pela Columbia Records. Porém, seu pai decidia e cuidava de tudo, mesmo contra sua vontade e isso retardou o sucesso.

A mãe saiu de casa quando ela tinha 6 anos por conta de muitos problemas com o marido e voltou para a cidade Natal, longe da família. Perdeu a mãe aos 10 anos. Ficou grávida aos 12 e depois aos 14 anos. Teve os dois filhos por decisão do pai. Esses filhos foram criados pela família. Havia rumores de incesto. Casou-se aos 19 com Ted White, o pai foi contra. Sofreu com a violência do marido. Aretha foi acumulando muitos traumas e deu voz à parte de sua dor através da música. Mesmo assim, tornou-se alcoólatra, “Chain smoker” (fumante inveterada) e lutava contra depressão.

Ela foi ativista e ajudou Martin Luther King, Angela Davis e Jesse Jackson. Minha proposta é justamente estudar vocabulário sobre essa luta. Preencha os espaços em branco com as palavras abaixo:

As well as Delivered the first rendition of On behalf of Actually helped power Hosted us at A major influence on Was heavily involved in Paved the way for To take center stage with Was so influential to

Aretha Franklin ________________ young Black women ____________________ a new sort of empowerment. However, she wasn't just a musical icon. Aretha _____________________ the civil rights movement of which Martin Luther King Jr. was a figurehead.

Aretha’s father, Rev. Clarence LaVaughn Franklin, was a minister at New Bethel Baptist Church in Detroit, Mich., ________________ a civil rights activist in his own right. He often brought Aretha on gospel choir tours as a child, in which she would often sing for Martin Luther King, Jr. MLK was actually an old friend of the family who shared their civil rights values and vigor.

While MLK was naturally _________________ Aretha and her music, Aretha _______________________ the civil rights movement, too. Activist and longtime friend of Aretha, Jesse Jackson, said in an interview:

When Dr. King was alive, several times she helped us make payroll. On one occasion, we took an 11-city tour with her as Aretha Franklin and Harry Belafonte... and they put gas in the vans. She did 11 concerts for free and _______________ her home and did a fundraiser for my campaign. Aretha has always been a very socially conscious artist, an inspiration, not just an entertainer.

She _________________ the civil rights movement that MLK actually presented Aretha Franklin with a special award _______________ the Southern Christian Leadership Conference just two months before he was assassinated. Her father also led the Detroit Walk to Freedom, during which MLK ____________________ his famous “I Have a Dream” speech.

Lígia Velozo Crispino, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Graduada em Letras e Tradução pela Unibero. Curso de Business English em Boston pela ELC e extensões na área de Marketing na ESPM, FGV e Insper. Coautora do Guia de Implantação de Programas de Idiomas em empresas e autora do livro de poemas Fora da Linha. Mobilizadora cultural à frente do Sarau Conversar, cofundadora do Instituto Velô. Mentora voluntária do Programa Púlsar da Fundação Éveris. Quer falar comigo?

ligia@companhiadeidiomas.com.br