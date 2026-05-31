Água-viva: urinar na queimadura funciona? Entenda os mitos

Queimaduras provocadas por águas-vivas costumam aumentar durante períodos de calor e férias em praias, mas muitos cuidados ainda são cercados por mitos. Um dos mais conhecidos — urinar sobre a queimadura — além de não ajudar, pode piorar a dor.

Segundo médicos da Cleveland Clinic, a urina não possui concentração suficiente de substâncias capazes de neutralizar o veneno liberado pelos tentáculos. Em alguns casos, o contato pode estimular ainda mais as células urticantes da água-viva e aumentar a ardência.

Por que urinar na queimadura não funciona?

A crença popular ganhou fama após filmes e séries de TV, mas especialistas afirmam que não existe comprovação científica de que a urina alivie queimaduras causadas por águas-vivas.

Segundo o estudo, a maior parte da urina é composta por água, o que pode provocar nova liberação das toxinas presentes nos tentáculos aderidos à pele. Pesquisadores afirmam ainda que diferentes espécies de águas-vivas reagem de formas distintas, tornando esse tipo de prática potencialmente arriscada.

O que fazer após queimadura de água-viva?

Especialistas recomendam que a primeira medida seja lavar a área afetada com água do mar — e não água doce. Isso porque a água doce pode provocar nova liberação de toxinas presentes nos tentáculos.

Pesquisadores da University of Florida Health também indicam o uso de vinagre para ajudar a neutralizar células urticantes que permanecem na pele após o contato. Aplicar gelo pode ajudar a reduzir dor e inflamação. Em alguns casos, médicos recomendam anti-histamínicos ou anti-inflamatórios para aliviar sintomas como coceira, inchaço e vermelhidão.

Águas-vivas continuam perigosas fora do mar?

Mesmo fora da água, águas-vivas continuam oferecendo risco. Os tentáculos ainda podem liberar toxinas após o animal chegar à areia. Especialistas alertam para não tocar, pisar ou tentar estourar águas-vivas encontradas na praia, mesmo quando parecem pequenas ou já mortas.

Um estudo citado por pesquisadores da Florida Gulf Coast University destaca que até espécies microscópicas podem causar queimaduras dolorosas.

Água-viva ataca pessoas?

Pesquisadores afirmam que águas-vivas não atacam humanos intencionalmente. As queimaduras acontecem quando banhistas entram em contato acidental com os tentáculos durante o mergulho ou na areia.

Segundo a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), humanos não fazem parte da alimentação desses animais. As águas-vivas utilizam seus tentáculos para capturar pequenos peixes, plânctons e outros organismos marinhos.

Algumas espécies podem causar risco de morte?

Na maioria dos casos, as queimaduras provocam dor, vermelhidão e irritação temporária. Porém, algumas espécies podem causar reações graves. Entre elas está a Box Jellyfish (conhecida em português como água-viva-caixa ou vespa-do-mar), considerada uma das mais venenosas do mundo.

Encontrada principalmente na Austrália e na região do Indo-Pacífico, ela pode provocar complicações fatais em casos raros. Especialistas também alertam para reações alérgicas severas, que exigem atendimento médico imediato.

Atualmente, a estimativa é que existam pelo menos mil espécies de águas-vivas espalhadas pelos oceanos. Elas habitam desde regiões tropicais até áreas profundas e congeladas.

Pesquisadores afirmam que esses animais existem há mais de 500 milhões de anos e desempenham papel importante no ecossistema marinho, servindo de alimento para peixes e tartarugas marinhas.