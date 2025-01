Adele no Grammy: como a cantora conquistou 16 prêmios com apenas quatro álbuns

Adele já conquistou 16 prêmios Grammy, um marco significativo para uma artista com apenas quatro álbuns de estúdio. Ao todo, a cantora foi indicada 18 vezes.

A artista começou sua trajetória de prêmios nos Grammy em 2009, quando foi premiada como Artista Revelação. Desde então, ela tem sido uma presença constante nas cerimônias, acumulando prêmios ao longo dos anos.

As vitórias de Adele no Grammy

A cantora britânica se destacou especialmente em 2017, quando ganhou cinco prêmios em uma única cerimônia, incluindo as duas principais categorias de Álbum do Ano e Canção do Ano, solidificando sua posição como uma das maiores artistas da música contemporânea

Álbum do Ano:

21 (2012)

25 (2017)

Gravação do Ano:

"Rolling in the Deep" (2012)

"Hello" (2017)

Canção do Ano:

"Rolling in the Deep" (2012)

"Hello" (2017)

Melhor Performance Pop Solo:

"Someone Like You" (2012)

"Hello" (2017)

"Easy On Me" (2023)

Melhor Álbum Vocal Pop: