Neil Sedaka, ícone do rock e do pop americano, morre aos 86 anos

O cantor, compositor e pianista americano Neil Sedaka morreu na sexta-feira, 27, aos 86 anos. Ele estava hospitalizado em Los Angeles após sofrer uma emergência médica e faleceu no mesmo dia, segundo a Variety. A família anunciou o falecimento em comunicado, descrevendo a perda como devastadora e destacando seu papel como “um verdadeiro ícone do rock e inspiração para milhões”.

Sucessos que marcaram época

Sedaka começou a carreira na década de 1950 e rapidamente se tornou um dos nomes mais reconhecidos da música pop. Sua trajetória foi marcada por sucessos tanto como intérprete quanto como compositor, seja de suas próprias canções ou de músicas escritas para outros artistas. Ele vendeu milhões de discos ao longo de mais de seis décadas de carreira.

Nos anos 1960, algumas de suas canções mais populares ganharam destaque nas paradas, incluindo “Breaking Up Is Hard to Do”, “Oh! Carol” e “Calendar Girl”. Esses sucessos consolidaram sua presença na era inicial do rock e do pop.

Na década seguinte, voltou ao topo das paradas com a parceria com Elton John em "Bad Blood".

Grande compositor

Além de sua carreira solo, Sedaka foi colaborador no Brill Building, um celeiro de compositores que moldou a música popular do período. Ele escreveu ou coescreveu dezenas de canções não apenas para si mesmo, mas também para outros artistas da época.

Durante sua extensa trajetória na música, Sedaka emplacou pelo menos três faixas na liderança da Billboard Hot 100 e outras nove entre as dez mais executadas do ranking. O artista ainda recebeu cinco indicações ao Grammy e, em 1983, passou a integrar o Hall da Fama dos Compositores.