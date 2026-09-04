Estreantes na Champions terão patches especiais na temporada 2026/2027

A principal competição de clubes do futebol europeu contará com uma novidade comercial a partir da temporada 2026/2027. Uma reportagem publicada pelo portal The Athletic detalha o acordo firmado entre a União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) e a empresa Fanatics para a introdução de patches de estreia nas mangas dos uniformes dos atletas.

O programa prevê a aplicação de um selo exclusivo na camisa de todo jogador que fizer a primeira partida na história do torneio continental. O emblema incorpora a palavra "debut" ao tradicional logotipo de estrelas da competição de elite da Europa, que reúne 36 equipes classificadas por desempenho em ligas nacionais ou pela conquista da Europa League.

A dinâmica comercial envolve o recolhimento do tecido após o apito final de encerramento da partida. O material segue para os estoques da Topps, empresa de cartões colecionáveis pertencente ao grupo Fanatics.

Os itens passam por processos rigorosos de autenticação antes da inserção em pacotes de colecionadores como peças únicas do tipo um-de-um, combinando o fragmento de tecido oficial com a assinatura de punho do atleta estreante.

O regulamento do programa de estreia

O regulamento estabelece critérios rigorosos para a elegibilidade dos selos nas partidas de fase de grupos e de mata-mata. Jogadores que saem do banco de reservas no decorrer do tempo regulamentar para realizar a primeira aparição na competição recebem o direito ao patch.

Em contrapartida, atletas relacionados como suplentes que permanecem no banco de reservas durante toda a partida sem entrar em campo não garantem o direito ao item, precisando aguardar o momento do primeiro minuto oficial de jogo em gramados da Europa. A programação de expansão comercial prevê a implementação do modelo na Women’s Champions League a partir da temporada de 2027/2028.

A estratégia da Fanatics consolida a expansão de itens colecionáveis baseados em eventos reais para o futebol europeu de clubes. A empresa aplicou o mesmo modelo de selos em partidas de seleções durante a Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O formato de mercado nasceu em ligas dos Estados Unidos, como a Major League Baseball, e expandiu-se para campeonatos de futebol americano, basquete, automobilismo e artes marciais mistas.

A extensão de contrato entre UEFA e Fanatics

A revelação dos selos de estreia acompanha o anúncio de uma extensão de parceria de longo prazo entre a UEFA e a Fanatics. O acordo comercial atualizado garante a vigência da colaboração corporativa por mais seis temporadas, estendendo o vínculo institucional até o ano de 2033 com a facilidade de agências globais de marketing esportivo.

"Renovar nossa parceria com a Fanatics para as competições de clubes da UEFA reflete a força da nossa colaboração e o nosso compromisso compartilhado de entregar produtos de primeira classe para torcedores e colecionadores globalmente", declarou o presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, em comunicado oficial ao The Athletic.