Taylor Swift: que horas será lançado o clipe de 'Opalite'?

Faixa de The Life of a Showgirl ganha produção visual quatro meses após o lançamento do álbum.

Taylor Swift: cantora lança novo clipe hoje (Taylor Swift/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 05h12.

A cantora Taylor Swift anunciou, na noite de quarta-feira, 4, que a música “Opalite” será a próxima faixa de The Life of a Showgirl a receber um videoclipe oficial. O projeto amplia a estratégia visual do álbum, lançado há quatro meses.

No site oficial da artista, fãs encontraram uma contagem regressiva indicando a estreia do vídeo nas plataformas digitais. A produção também será disponibilizada no YouTube, em publicação separada, alguns dias depois.

Lançamento físico acompanha o clipe

Além do conteúdo audiovisual, a cantora anunciou uma edição especial da faixa em vinil de 7 polegadas. O produto ficará disponível por tempo limitado, com vendas abertas por apenas 48 horas na loja virtual oficial.

Desde o lançamento, The Life of a Showgirl mantém desempenho relevante no mercado musical. O álbum estreou na liderança da Billboard 200 e acumulou 12 semanas no topo do ranking, consolidando mais um marco comercial na carreira da artista.

