Lollapalooza Brasil 2026: confira os horários dos shows de sábado, 21

O Lollapalooza Brasil 2026 confirmou a programação de shows para sábado, 21 de março, com apresentações distribuídas entre os quatro palcos do festival no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os portões abrem às 11h, com início dos shows ao meio-dia.

Entre os destaques do dia estão Lewis Capaldi e Chappell Roan, que se apresentam no Palco Budweiser. No Palco Samsung Galaxy, o encerramento fica por conta de Skrillex, após show do Cypress Hill.

O Palco Flying Fish recebe The Warning, TV Girl e o grupo sul-coreano RIIZE. Já o Palco Perry’s by Fiat concentra a programação eletrônica até a madrugada.

Sábado, 21: horários e palcos dos shows

O segundo dia reúne atrações de diferentes gêneros e encerra com show no Palco Budweiser.

Palco Budweiser

12h45 – Jadsa

14h45 – Agnes Nunes

16h55 – Marina

19h05 – Lewis Capaldi

21h30 – Chappell Roan

Palco Samsung Galaxy

12h00 – Hurricanes

13h40 – Varanda

15h50 – Foto em Grupo

18h00 – Cypress Hill

20h10 – Skrillex

Palco Flying Fish

12h45 – Artur Menezes

14h45 – Cidade Dormitório

16h55 – The Warning

19h05 – TV Girl

21h30 – Riize

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Blackat

13h00 – Marcelin O Brabo

14h15 – Crizin da Z.O.

15h30 – Febre90s

16h45 – N.I.N.A

18h00 – Hamdi

19h15 – 2hollis (Romulas)

20h30 – Mu540

22h00 – Brutalismus 3000