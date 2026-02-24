Lollapalooza Brasil 2026: confira os horários dos shows de sábado, 21

Chappell Roan: cantora está confirmada para o segundo dia do Lollapalooza 2026. (Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy/Getty Images)
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12h50.
O Lollapalooza Brasil 2026 confirmou a programação de shows para sábado, 21 de março, com apresentações distribuídas entre os quatro palcos do festival no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Os portões abrem às 11h, com início dos shows ao meio-dia.
Entre os destaques do dia estão Lewis Capaldi e Chappell Roan, que se apresentam no Palco Budweiser. No Palco Samsung Galaxy, o encerramento fica por conta de Skrillex, após show do Cypress Hill.
O Palco Flying Fish recebe The Warning, TV Girl e o grupo sul-coreano RIIZE. Já o Palco Perry’s by Fiat concentra a programação eletrônica até a madrugada.
O segundo dia reúne atrações de diferentes gêneros e encerra com show no Palco Budweiser.
12h45 – Jadsa
14h45 – Agnes Nunes
16h55 – Marina
19h05 – Lewis Capaldi
21h30 – Chappell Roan
12h00 – Hurricanes
13h40 – Varanda
15h50 – Foto em Grupo
18h00 – Cypress Hill
20h10 – Skrillex
12h45 – Artur Menezes
14h45 – Cidade Dormitório
16h55 – The Warning
19h05 – TV Girl
21h30 – Riize
12h00 – Blackat
13h00 – Marcelin O Brabo
14h15 – Crizin da Z.O.
15h30 – Febre90s
16h45 – N.I.N.A
18h00 – Hamdi
19h15 – 2hollis (Romulas)
20h30 – Mu540
22h00 – Brutalismus 3000