Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Lollapalooza Brasil 2026: confira os horários dos shows de sábado, 21

Segundo dia do festival terá Marina, Lewis Capaldi, Skrillex e Chappell Roan

Chappell Roan: cantora está confirmada para o segundo dia do Lollapalooza 2026. (Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy/Getty Images)

Chappell Roan: cantora está confirmada para o segundo dia do Lollapalooza 2026. (Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12h50.

O Lollapalooza Brasil 2026 confirmou a programação de shows para sábado, 21 de março, com apresentações distribuídas entre os quatro palcos do festival no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os portões abrem às 11h, com início dos shows ao meio-dia.

Entre os destaques do dia estão Lewis Capaldi e Chappell Roan, que se apresentam no Palco Budweiser. No Palco Samsung Galaxy, o encerramento fica por conta de Skrillex, após show do Cypress Hill.

O Palco Flying Fish recebe The Warning, TV Girl e o grupo sul-coreano RIIZE. Já o Palco Perry’s by Fiat concentra a programação eletrônica até a madrugada.

Sábado, 21: horários e palcos dos shows

O segundo dia reúne atrações de diferentes gêneros e encerra com show no Palco Budweiser.

Palco Budweiser

12h45 – Jadsa
14h45 – Agnes Nunes
16h55 – Marina
19h05 – Lewis Capaldi
21h30 – Chappell Roan

Palco Samsung Galaxy

12h00 – Hurricanes
13h40 – Varanda
15h50 – Foto em Grupo
18h00 – Cypress Hill
20h10 – Skrillex

Palco Flying Fish

12h45 – Artur Menezes
14h45 – Cidade Dormitório
16h55 – The Warning
19h05 – TV Girl
21h30 – Riize

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Blackat
13h00 – Marcelin O Brabo
14h15 – Crizin da Z.O.
15h30 – Febre90s
16h45 – N.I.N.A
18h00 – Hamdi
19h15 – 2hollis (Romulas)
20h30 – Mu540
22h00 – Brutalismus 3000

Acompanhe tudo sobre:Lollapalooza

Mais de Pop

Lollapalooza Brasil 2026: veja os horários dos shows desta sexta-feira, 20

Lollapalooza 2026: veja horários e palcos de cada show no festival

Cinema a R$ 11: quais unidades da rede Cinemark participam da promoção?

Como um filhote rejeitado de macaco fez preço de pelúcia disparar

Mais na Exame

Pop

Lollapalooza Brasil 2026: veja os horários dos shows desta sexta-feira, 20

Carreira

Instituto Coca-Cola abre 45 mil vagas e acelera conexão de jovens com o primeiro emprego

Negócios

WhatsApp Business lança IA para PMEs atenderem clientes 24 horas por dia

Mercados

Ibovespa volta aos 191 mil pontos e renova máxima histórica